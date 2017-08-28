Ученые нашли крупнейшего из известных ихтиозавров. В немецком музее

Правообладатель иллюстрации Joschua Knüppe Image caption При жизни морской дракон выглядел примерно так

Ученые обнаружили крупнейшую среди известных на данный момент ископаемую морскую рептилию - в коллекции музея в Ганновере.

Так называемые "морские драконы" плавали в Мировом океане 200 миллионов лет назад, когда на земле жили динозавры.

Обнаруженный образец длиной более трех метров - самый крупный на сегодня ихтиозавр.

Скелет был обнаружен на побережье Англии еще более 20 лет назад, но до сих пор оставался неизученным.

Палеонтолог Свен Сакс увидел окаменелость на выставке в музее в Ганновере. Он связался с британским палеонтологом Дином Ломаксом, экспертом по ихтиозаврам.

"Меня удивляет, что подобные образцы все еще могут быть "заново обнаружены" в музейных коллекциях, - сказал Дин Ломакс из Манчестерского университета. - Не обязательно ехать на раскопки, чтобы совершить новое открытие".

Правообладатель иллюстрации Dean Lomax Image caption Череп рептилии

Эта рептилия принадлежит виду Ichthyosaurus somersetensis, названному в честь графства Сомерсет на юго-западе Англии, где было обнаружено много останков древних морских особей.

Скелет обнаружили в заливе Донифорд в 1990-е годы. В конце концов он попал в коллекцию Государственного музея Нижней Саксонии в Ганновере.

Ученые выяснили, что эта самка морского дракона на момент смерти была беременна.

"Эта находка дает новое представление о возможных размерах особей этого вида, а также дает нам возможность изучить третий за всю историю наблюдений экземпляр на стадии вынашивания потомства", - объяснил Дин Ломакс.

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Ихтиозавры появились в триасовый период, достигли пика своего развития в юрский, а исчезли в меловой период - за несколько миллионов лет до того, как вымерли последние динозавры.

Ихтиозавры были одними из первых древних животных, обнаруженных в период, когда теории эволюции и концепции геологии только зарождались.

Знаменитая коллекционер окаменелостей Мэри Эннинг обнаружила первый скелет ихтиозавра в скалах в графстве Дорсет в 1810 году. Ей тогда было всего 12 лет.