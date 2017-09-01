Зарядка для ума: куда едет автобус?
- 1 сентября 2017
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Предлагаем вам разгадать очередную загадку. На этот раз речь пойдет о транспорте.
Желаем удачи!
Загадка 11
Если предположить, что автобус едет вперед, то в какую сторону направляется желтый автобус на картинке, в правую или в левую?
Ответ
Автобус едет в левую сторону - и это можно узнать по его дверям.
Двери на картинке не видны. Так что если вы находитесь в стране с правосторонним движением, то автобус, соответственно, должен ехать влево.
Загадка взята с сайта sharpbrains.com.