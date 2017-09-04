Зарядка для ума: угадайте недостающее число

Наша очередная задачка связана с числами. Удастся ли вам разгадать ее?

Желаем удачи!

Загадка 12

Какое число нужно вписать в пустой треугольник на картинке?

Ответ

Число 3.

Если из числа над треугольником вычесть число слева от него и умножить на число справа от треугольника, то получится число внутри него.

Источник загадки: сайт sharpbrains.com.

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