Зарядка для ума: угадайте недостающее число
- 4 сентября 2017
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Наша очередная задачка связана с числами. Удастся ли вам разгадать ее?
Желаем удачи!
Загадка 12
Какое число нужно вписать в пустой треугольник на картинке?
Ответ
Число 3.
Если из числа над треугольником вычесть число слева от него и умножить на число справа от треугольника, то получится число внутри него.
Источник загадки: сайт sharpbrains.com.
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