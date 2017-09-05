Зарядка для ума: кто говорит на трех языках?

Предлагаем вам очередную загадку. Представьте, что вы находитесь на празднике среди полиглотов...

Желаем удачи!

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Загадка 13

Из 100 человек, присутствовавших на вечеринке, 90 говорят по-испански, 80 - по-итальянски и 75 - по-китайски.

По меньшей мере сколько из них говорят на всех трех языках?

Ответ

45.

10 гостей не говорят по-испански, 20 не говорят по-итальянски и 25 не говорят по-китайски. Поэтому максимальное число говорящих на двух языках - 25.

Это увеличивает число людей, которые могут говорить на всех трех языках, но в нашем вопросе содержались слова "по меньшей мере".

Таким образом, мы можем предположить, что все эти 10, 20 и 25 человек - разные люди.

Если учитывать, что 55 человек не говорят на одном из языков, то 45 оставшихся могут говорить на всех трех.

Источник загадки: сайт sharpbrains.com.

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