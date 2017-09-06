Зарядка для ума: какого цвета шапка у заключенного?

Наша новая загадка - про тюрьму и тюремную одежду. Не пугайтесь - это всего лишь воображаемая ситуация.

Успехов!

Загадка 14

Вы находитесь в тюрьме вместе с Барри и Альбертом. Вы все трое стоите в очереди и смотрите вперед. Вы впереди, за вами Барри, а за ним - Альберт.

У охранника три черные и две белые шапки. Он наугад надевает по одной на голову каждого из вас.

Альберт видит вашу шапку и шапку Барри, Барри видит вашу, а вы не видите ни одну из них.

Никто из вас не знает, какого цвета шапка у него на голове.

Охранник говорит: "Если кто-то сможет назвать мне со 100-процентной уверенностью цвет вашей шапки, не упоминая цвета других, то все трое выйдут на свободу".

Первым он спрашивает Альберта. Альберт - очень честный и умный человек, но он говорит: "Я не знаю, это невозможно точно узнать".

Потом охранник обращается к Барри. Барри тоже умен и рационален, но он тоже не может ответить. Тогда охранник подходит к вам и вы называете ему цвет вашей шапки со 100-процентной уверенностью.

У охранника не остается выхода, и ему приходится отпустить всех троих.

Какого же цвета была ваша шапка и как вы это узнали?

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Ответ

У вас на голове черная шапка.

Чтобы решить головоломку, вы должны подумать о том, чего не могли увидеть другие. Альберт не мог видеть две белые шапки, иначе он бы точно знал, что на нем черная. Альберт либо увидел белую и черную шапки, либо две черные, так что он не мог быть уверенным в цвете своей шапки.

Услышав Альберта и узнав, что тот не мог увидеть две белые шапки, Барри мог бы точно узнать цвет своей шапки, только если бы он увидел белую шапку перед собой (соответственно, его шапка была бы черной). Однако Барри тоже показал неуверенность, поэтому вы и ответили, что ваша шапка черная.

Загадка подготовлена компанией Fit Brains.

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