Зарядка для ума: как узнать точное время?
Порой узнать точное время бывает не так просто. Предлагаем вам подумать над нашей новой загадкой.
Успехов!
Загадка 15
Альберт Эйнштейн экспериментирует с двумя необычными часами, у обоих из них 24-часовой циферблат.
Одни часы идут вдвое быстрее своей нормальной скорости.
Другие часы идут назад, но с нормальной скоростью. При этом и те, и другие показывают верное время в 13.00.
В какой еще час стрелки этих часов совпадают?
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Ответ
Каждый час одни часы опережают время на два часа, а другие отстают на один час, так что разница между ними составляет три часа.
Соответственно, после 8 часов разница составит 24 часа, то есть они будут показывать одно и то же время. Через 8 часов после 13:00 будет 21:00, и на обоих часах будет 05:00.
Источник загадки: Кембриджский университет.
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