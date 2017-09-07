Зарядка для ума: как узнать точное время?

  • 7 сентября 2017

Порой узнать точное время бывает не так просто. Предлагаем вам подумать над нашей новой загадкой.

Успехов!

Clocks and an hourglass Правообладатель иллюстрации Getty Images

Загадка 15

Альберт Эйнштейн экспериментирует с двумя необычными часами, у обоих из них 24-часовой циферблат.

Одни часы идут вдвое быстрее своей нормальной скорости.

Другие часы идут назад, но с нормальной скоростью. При этом и те, и другие показывают верное время в 13.00.

В какой еще час стрелки этих часов совпадают?

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Ответ

Каждый час одни часы опережают время на два часа, а другие отстают на один час, так что разница между ними составляет три часа.

Соответственно, после 8 часов разница составит 24 часа, то есть они будут показывать одно и то же время. Через 8 часов после 13:00 будет 21:00, и на обоих часах будет 05:00.

Источник загадки: Кембриджский университет.

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