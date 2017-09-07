Зарядка для ума: как узнать точное время?

Порой узнать точное время бывает не так просто. Предлагаем вам подумать над нашей новой загадкой.

Успехов!

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Загадка 15

Альберт Эйнштейн экспериментирует с двумя необычными часами, у обоих из них 24-часовой циферблат.

Одни часы идут вдвое быстрее своей нормальной скорости.

Другие часы идут назад, но с нормальной скоростью. При этом и те, и другие показывают верное время в 13.00.

В какой еще час стрелки этих часов совпадают?

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Ответ

Каждый час одни часы опережают время на два часа, а другие отстают на один час, так что разница между ними составляет три часа.

Соответственно, после 8 часов разница составит 24 часа, то есть они будут показывать одно и то же время. Через 8 часов после 13:00 будет 21:00, и на обоих часах будет 05:00.

Источник загадки: Кембриджский университет.

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