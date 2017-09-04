"Найти бункер, чтобы спать": соцсети реагируют на бомбу КНДР

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3 сентября власти Северной Кореи объявили об успешном испытании водородной бомбы. Магнитуда землетрясения, вызванного взрывом, составила 6,3, что позволяет утверждать, что он стал самым мощным из осуществленных Пхеньяном ранее.

Жители Южной Кореи в соцсетях обсуждают, где укрываться в случае ядерного удара. Обеспокоены и пользователи из Владивостока, ощутившие отголоски вызванного испытаниями землетрясения.

Ядерная программа КНДР продвигается быстрее, чем ожидалось, а санкции, изоляция и военные угрозы пока никак не повлияли на действия Пхеньяна. Главный вопрос, волнующий пользователей соцсетей в Южной Корее - что будет дальше?

Некоторые пользователи серьезно обеспокоены и призывают готовиться к возможной атаке со стороны Северной Кореи.

"Подготовьте убежища, резервные электростанции и аварийные запасы, продумайте методы эвакуации в случае чрезвычайной ситуации", - советует пользователь "Твиттера" @ester_рuang22.

"Я боюсь войны, мне нужно найти бункер, чтобы спать", - пишет @maxim_coffeemix.

Многие задаются вопросом: как на угрозу, исходящую от КНДР, ответят в США?

Одни призывают президента США Дональда Трампа вступить в переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, другие обвиняют его в том, что Вашингтон оказывает Сеулу недостаточную поддержку.

"Южнокорейцы не обеспокоены тем, что ядерные испытания КНДР разрушат наш альянс с США. Мы обеспокоены тем, что это сделает Трамп", - пишет @koreanforeigner.

Некоторые пользователи отмечают, что оказать влияние на Северную Корею должны Россия и Китай.

Несмотря на тревожную атмосферу, многие стараются шутить. "Упс, Ким Чен Ын сделал это опять", - пишет @theseoulvillage, обыгрывая известный хит Бритни Спирс.

"Новая цель: постараться остаться в живых к следующему году", - написал @old_chan.

"Ким Чен Ын любит портить воскресные вечера", - отметил @stiles.

"Такими темпами гора Мантапсан [вблизи ядерного полигона Пунгери] рухнет быстрее, чем северокорейским режим", - пишет @theseoulvillage.

"Теперь, когда они достигли цели, можно прекратить все эти испытания и позерство, да?" - написал пользователь под ником @real_abe_froman, комментируя заявление Пхеньяна об успешном завершении работы над ядерной программой.

Пропустить Twitter пост , автор: @MARINA_VLADIZ Жители Владивостока ощутили землетрясение в связи со взрывом водородной бомбы в Северной Корее. Реально, нам страшно! — Aniram (@MARINA_VLADIZ) 3 сентября 2017 г.

Обеспокоены ситуацией на Корейском полуострове и жители Владивостока, многие из которых утверждают, что ощутили отголоски вызванного взрывом землетрясения.

"Так здорово, когда КНДР от тебя на расстоянии в 300 км и у вас было землетрясение в три балла", - написала пользователь "Твиттера" @ksudddys.

"Вчера около часа дня ощутила мелкую странную дрожь во всем теле, думала, сошла с ума! А сегодня прочла, что КНДР испытывала бомбу", - поделилась @zlatazelentsova.

Некоторые пользователи даже задумываются о смене места жительства.

"Тикать надо дальневосточникам, а тикать-то нам некуда", - пожаловалась @marina_vladiz.