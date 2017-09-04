Google отмечает 83-летие Эдуарда Хиля
Сегодня исполнилось бы 83 года российскому певцу, народному артисту РСФСР Эдуарду Хилю. По случаю этой даты Google разместил на своей главной странице так называемый "дудл" (doodle) - открытку, напоминающую о важном историческом событии или персоналии.
Собственного "дудла" удостаиваются немногие, и факт этот можно считать показателем международного признания артиста.
Еще недавно имя Эдуарда Анатольевича Хиля не было известно широкой аудитории за пределами бывшего СССР, хотя на счету исполнителя имелись и победы в международных конкурсах, и многочисленные зарубежные гастроли.
Любимец советской публики и постоянный участник всевозможных музыкальных телевизионных программ, в 90-е годы он вынужден был уехать на заработки в Париж, где три года выступал в кабаре "Распутин".
В отличие от многих кумиров советской эстрады, творческая карьера Хиля после распада страны не свелась к гастролям по провинциальным площадкам и бесконечным концертам для ностальгирующих зрителей "кому за 40".
В 1996 году сын певца Дмитрий Хиль познакомил отца с музыкантами известной тогда питерской группы "Препинаки", которая смело экспериментировала с рейвом и гитарным звучанием. Из этого знакомства родился проект "Хиль и сыновья", представивший новые аранжировки для хитов 60-70-х годов.
Но настоящая слава буквально свалилась на голову Хиля в 2010 году, когда ролик с его песней-вокализом 1976 года "Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой" был опубликован на канале YouTube и за несколько месяцев набрал более пяти миллионов просмотров.
Учитывая, что это было задолго до знаменитых Gangnam Style и Harlem Shake, успех песни в исполнении Хиля можно считать феноменальным для своего времени.
Причины популярности ролика трудно поддаются анализу - видимо, необычная форма (вокализ - песня без слов), особенная исполнительская манера и мастерство артиста вместе стали факторами успеха.
Запись видео на песню была сделана во время гастролей певца в Швеции в 1976 году. Он вообще с удовольствием исполнял ее за границей, превратив свой номер в фирменную шутку, обращенную к зрителям: "специально для вас я подготовил песню на шведском (немецком, голландском - в зависимости от места гастролей) языке" - ведь в песне нет слов.
После бешеного прорыва на YouTube Эдуард Хиль стал известен во всем мире, как Мистер Трололо (или Trololo Man). Его пародировал актер Кристоф Вальц, он стал персонажем мультсериала "Гриффины", а знаменитый вокализ звучит в американских телесериалах "12 обезьян" и "Мобильник".
Эдуард Хиль ушел из жизни в 2012 году. Он, в отличие от авторов вышеупомянутых хитов YouTube, не заработал состояния на феноменальной популярности своего ролика, но искренне полюбился миллионам зрителей.
Поэтому сегодняшний подарок от Google выглядит как скромная, но справедливая награда - вполне в духе века массовой культуры и информационных технологий.