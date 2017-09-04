Google отмечает 83-летие Эдуарда Хиля

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Сегодня исполнилось бы 83 года российскому певцу, народному артисту РСФСР Эдуарду Хилю. По случаю этой даты Google разместил на своей главной странице так называемый "дудл" (doodle) - открытку, напоминающую о важном историческом событии или персоналии.

Собственного "дудла" удостаиваются немногие, и факт этот можно считать показателем международного признания артиста.

Еще недавно имя Эдуарда Анатольевича Хиля не было известно широкой аудитории за пределами бывшего СССР, хотя на счету исполнителя имелись и победы в международных конкурсах, и многочисленные зарубежные гастроли.

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Любимец советской публики и постоянный участник всевозможных музыкальных телевизионных программ, в 90-е годы он вынужден был уехать на заработки в Париж, где три года выступал в кабаре "Распутин".

В отличие от многих кумиров советской эстрады, творческая карьера Хиля после распада страны не свелась к гастролям по провинциальным площадкам и бесконечным концертам для ностальгирующих зрителей "кому за 40".

В 1996 году сын певца Дмитрий Хиль познакомил отца с музыкантами известной тогда питерской группы "Препинаки", которая смело экспериментировала с рейвом и гитарным звучанием. Из этого знакомства родился проект "Хиль и сыновья", представивший новые аранжировки для хитов 60-70-х годов.

Но настоящая слава буквально свалилась на голову Хиля в 2010 году, когда ролик с его песней-вокализом 1976 года "Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой" был опубликован на канале YouTube и за несколько месяцев набрал более пяти миллионов просмотров.

Учитывая, что это было задолго до знаменитых Gangnam Style и Harlem Shake, успех песни в исполнении Хиля можно считать феноменальным для своего времени.

Причины популярности ролика трудно поддаются анализу - видимо, необычная форма (вокализ - песня без слов), особенная исполнительская манера и мастерство артиста вместе стали факторами успеха.

Запись видео на песню была сделана во время гастролей певца в Швеции в 1976 году. Он вообще с удовольствием исполнял ее за границей, превратив свой номер в фирменную шутку, обращенную к зрителям: "специально для вас я подготовил песню на шведском (немецком, голландском - в зависимости от места гастролей) языке" - ведь в песне нет слов.

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После бешеного прорыва на YouTube Эдуард Хиль стал известен во всем мире, как Мистер Трололо (или Trololo Man). Его пародировал актер Кристоф Вальц, он стал персонажем мультсериала "Гриффины", а знаменитый вокализ звучит в американских телесериалах "12 обезьян" и "Мобильник".

Эдуард Хиль ушел из жизни в 2012 году. Он, в отличие от авторов вышеупомянутых хитов YouTube, не заработал состояния на феноменальной популярности своего ролика, но искренне полюбился миллионам зрителей.

Поэтому сегодняшний подарок от Google выглядит как скромная, но справедливая награда - вполне в духе века массовой культуры и информационных технологий.