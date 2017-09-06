Меган Маркл: "У нас с принцем Гарри любовь, и мы - пара"

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Актриса Меган Маркл впервые публично рассказала о своей любви к принцу Гарри, отметив: "Лично мне нравится история великой любви".

Исполнительница одной из главных ролей в американском телесериале "Форс-мажоры" рассказала журналу Vanity Fair, что вместе с Гарри они наслаждаются "особым" временем.

"Мы на самом деле счастливы и влюблены друг в друга", - уверяет 36-летняя телезвезда.

Маркл рассказала, что ее отношения с Гарри начались в июле 2016 года - за полгода до того, как об этом стало известно широкой публике.

Назойливый интерес прессы и папарацци вынудил принца выступить с заявлением, в котором он обвинил журналистов в преследовании Маркл.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 36-летняя актриса Меган Маркл в основном известна как исполнительница одной из главных ролей в американском сериале "Форс-мажоры"

"Это наше время"

Меган Маркл призналась в интервью Vanity Fair, что повышенное внимание прессы добавляет проблем.

"Удивительно, как все изменилось с самого начала, - рассказала актриса. - Но меня поддерживают близкие люди и, конечно же, мой парень".

Маркл утверждает, что не читает статей ни о своих ролях, ни о своей личной жизни. "Я даже не читала рецензии на "Форс-мажоры". Люди, которые рядом со мной, знают, какая я на самом деле, а все остальное - шум".

На вопрос о том, как она справляется с измышлениями таблоидов о ее отношениях с принцем Гарри, телезвезда ответила: "Мы очень тихо встречались около шести месяцев, прежде чем это стало известно, я все это время работала, и единственное, что изменилось, это восприятие людей. Я не изменилась ни на йоту. Я все тот же человек, и я никогда не определяла себя через свои романы".

Маркл осознает, что по мере развития их отношений они с Гарри будут привлекать все больше внимания.

"Мы - пара, - заявила актриса. - У нас любовь. Я уверена, что наступит время, когда нам придется выступать и рассказывать о себе и своих отношениях, но я надеюсь, что люди поймут, что это "наше" время. Мы просто счастливы, а я лично обожаю историю великой любви".