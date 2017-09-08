Зарядка для ума: у кого короткий запал?

Последняя загадка этой недели. Удачи!

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Загадка 16

Вам нужно отмерить 45 минут, используя два запала и коробок со спичками.

Запалы скручены из разных материалов, так что различные участки шнура горят с разной скоростью.

Каждый запал полностью сгорает за один час. Как вы решите задачу?

Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ

Ответ

Нужно поджечь один запал с обоих концов, а другой лишь с одного конца.

Как только первый запал полностью сгорит (через 30 минут), подожгите другой конец второго запала (иначе он будет гореть еще 30 минут).

Таким образом второй запал будет гореть еще 15 минут. Вместе получается 45 минут.

Все загадки можно посмотреть здесь.

Загадка взята с сайта BrainDen.com.