Число жертв сильнейшего землетрясения в Мексике резко возросло

Media playback is unsupported on your device Землетрясение в Мексике: как это было

Количество погибших в результате того, что власти Мексики называют самым мощным землетрясением в стране за последние 100 лет, достигло 58.

Президент страны Энрике Пенья-Ньето также сообщил о по меньшей мере 200 раненых.

В настоящее время в наиболее пострадавших штатах Табаско, Оахака и Чьяпас идет масштабная спасательная операция.

Землетрясение магнитудой 8.1 произошло в ночь на пятницу.

В Мексике и некоторых соседних странах было объявлено предупреждение о возможности цунами, но позже власти сообщили, что угроза миновала.

Первый толчок произошел в 23:50 в четверг по местному времени (04:50 по Гринвичу в пятницу) и ощущался в радиусе нескольких сотен километров, в том числе в столице страны Мехико. Здания шатались, и люди в панике выбегали на улицу. Толчки продолжались в течение почти минуты.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В городе Хучитан, штат Оахака, землетрясение сровняло с землей здание муниципалитета и ряд других административных сооружений

В Гватемале, по словам ее президента, погиб по меньшей мере один человек. Президент Гватемалы Джимми Моралес по национальному телевидению и в "Твиттере" призвал граждан сохранять спокойствие.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Город Оахака находится в 300 км от эпицентра землятресения, но и в нем серьезно повреждены здания

Сразу после землетрясения Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил, что на южное побережье Мексики могут обрушиться волны высотой свыше трех метров. Под угрозой цунами находились также побережья Сальвадора, Гондураса и Коста-Рики. Однако впоследствии было объявлено, что достигающие берегов Мексики волны не будут превышать 70 см.

Тем не менее, в качестве предупредительной меры жители некоторых прибрежных районов были эвакуированы.

При магнитуде 8,1 нынешние толчки превзошли землетрясение 1985 года неподалеку от Мехико, жертвами которого стали тысячи человек.

Мексике также угрожает ураган "Катя", который сформировался в Мексиканском заливе в ночь на четверг и, по прогнозам синоптиков, должен дойти до берегов Мексики в пятницу.

Накануне ураган "Катя" усилился - скорость ветра достигла 140 километров в час. Ураган достиг 300 километров в диаметре и сейчас находится к юго-востоку от города Тампико.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В другом городе штата Оахака, Матиас-Ромеро, здания тоже лежат в руинах

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Толчки были такой силы, что привели к обрушению здания рядом с Мехико

Паника на улицах

Лурдес Эредиа, корреспондент Би-би-си

Эти толчки неизбежно заставили вспомнить землетрясение 1985 года, в результате которого Мехико был серьезно разрушен и погибли в общей сложности 10 тысяч человек.

Именно этими воспоминаниями и объясняется паника на улицах столицы, более чем в тысяче километрах от эпицентра. Правительство рассчитывает, что в этот раз разрушения будут менее катастрофическими, так как больше всего ударам подверглись самые бедные и наименее развитые регионы страны.

Чьяпас - самый южный штат, на границе с Гватемалой. Местность там очень гористая, люди живут в отдаленных местах, и 25% населения составляют представители коренных народов Мексики. Штат популярен у туристов, которые приезжают сюда, чтобы увидеть хорошо сохранившиеся архитектурные памятники, такие как город древних майя Паленке.