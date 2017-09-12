Зарядка для ума: повторяющиеся цифры на часах

Испытайте свою эрудицию и логику в сегодняшней загадке.

Тик-так! Часы уже тикают!

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Загадка 20

У Ребекки на прикроватной тумбочке, столешница которой сделана из стекла, есть электронные часы, которые показывают время в формате 24 часов.

Когда она посмотрела на часы в 13.08, она заметила, что отражение от экрана часов на поверхности столика выглядело идентично тому, что показывали часы, хотя за минуту до этого они отличались.

Сколько раз за 24 часа время на часах и отражение совпадают?

The answer

96

Единственные цифры на электронных часах, которые выглядет одинаково на экране и в отражении столика, - 0,1,3 и 8. Поэтому необходимо выяснить, сколько раз за 24 часа на экране высвечиваются лишь эти цифры.

Для первой цифры на экране есть два варианта: 0 или 1.

Для второй цифры - четыре варианта: 0, 1, 3 или 8.

Для третьей цифры - три варианта: 0, 1 или 3.

Для четвертой цифры - четыре варианта: 0, 1, 3 или 8.

Чтобы выяснить общее число возможных сочетаний, необходимо перемножить количество сочетаний для каждой цифры на экране часов.

Следовательно, количество раз, когда изображение на экране и в отражении совпадают, равно

2×4×3×4=96

Источник загадки - Кембриджский университет. Подробнее на сайте Today Programme.