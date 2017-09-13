Зарядка для ума: в какой коробке кольцо?

Проверьте свою эрудицию и логику в сегодняшней загадке. Удачи!

Загадка 19

Давным давно жила девушка по имени Пандора. У Пандоры был поклонник, но она была согласна выйти за него замуж, только если он отгадает загадку.

У нее были три коробки с надписями, в одной из которых она спрятала кольцо. Если предположить, что только одна из надписей правдива, в какой коробке находится кольцо?

Вот эти надписи:

Золотая коробка: "Кольцо в этой коробке"

Серебряная коробка: "Кольцо не в этой коробке"

Бронзовая коробка: "Кольцо не в золотой коробке"

Ответ

Кольцо в серебряной коробке.

Если надпись на золотой коробке правдива, то надпись на серебряной коробке тоже должна быть правдива. Но правдивой может быть только одна надпись, поэтому кольцо не в золотой коробке.

Если надпись на серебряной коробке правдива, то надписи на золотой и серебряной коробке правдивы. Однако правильная надпись может быть лишь на одной коробке, поэтому поиски кольца продолжаются.

Если надпись на бронзовой коробке правдива, то две другие надписи ложны, из чего следует, что кольцо - в серебряной коробке.

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Загадка взята с BrainDen.com.