Выпили бокал вина во время беременности? Ничего страшного

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Свидетельств того, что употребление алкоголя в малых дозах во время беременности может нанести вред плоду, "на удивление мало", утверждают британские ученые.

Они изучили все имеющиеся исследования на эту тему, проводившиеся с 1950-х годов, и не обнаружили убедительных доказательств того, что один-два небольших бокала вина в неделю наносят здоровью матери или ребенка сколько-нибудь заметный вред.

Впрочем, это не означает, что это совершенно безопасно, подчеркивает проводившая исследование группа ученых из Бристольского университета и призывает беременных женщин на всякий случай не выпивать вовсе - как то предписывают официальные рекомендации Национальной службы здравоохранения .

При этом те женщины, которые понемногу выпивали на протяжении беременности, не должны волноваться насчет того, что они навредили здоровью ребенка.

76 миллилитров

В 2016 году главный врач Национальной службы здравоохранения Британии, профессор Салли Дэйвис, пересмотрела рекомендации для беременных, призвав их к полному воздержанию от спиртного на протяжении всего срока вынашивания.

Подобные рекомендации в западных странах обычно выражаются в условных единицах алкоголя; одна условная единица примерно соответствует 76 мл вина (меньше половины бокала в ресторане) или 250 мл пива.

До этого беременным рекомендовали, что они могут выпивать одну-две условных единицы в неделю.

Неизвестно, какое количество выпитого является для беременной женщины "безопасной" дозой, однако хорошо известно, к чему может привести чрезмерное потребление алкоголя в период беременности.

Алкогольное опьянение или неумеренное употребление спиртного в таком положении увеличивает риск выкидыша и преждевременных родов, а также может привести к развитию у ребенка эмбрионального алкогольного синдрома, то есть совокупности врожденных пороков развития, как умственных, так и физических.

В то же время риски, связанные с нечастым умеренным выпиванием, не так очевидны.

Доктор Луиза Дзуколло и ее коллеги обнаружили 26 исследований, посвященных этому вопросу.

Изучив и проанализировав все полученные данные, ученые не обнаружили однозначного доказательства вреда умеренного потребления алкоголя, однако в семи исследованиях умеренное выпивание увязывалось с увеличением на 8% вероятности того, что ребенок родится с низким весом.

Также в своем обзоре, опубликованном в научном издании BMJ Open, ученые отмечают, что нечастое употребление алкоголя может повысить риск преждевременных родов.

"Надо по-прежнему проявлять осторожность , однако есть надежда, что это поможет развеять чувство вины и тревоги у тех женщин, которые иногда позволяют себе бокальчик вина во время беременности", - так прокомментировал результаты нового исследования профессор Дэвид Спигелхалтер из Кембрижского университета.

Однако профессор Рассел Вайнер из Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья сказал следующее: "Мой совет женщинам: если вы пытаетесь забеременеть или уже беременны, то лучше вовсе не пить алкоголя. Регулярное выпивание даже в небольших количествах может быть вредно, и этого надо избегать, просто в качестве меры предосторожности".

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