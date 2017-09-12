Выпили бокал вина во время беременности? Ничего страшного
Свидетельств того, что употребление алкоголя в малых дозах во время беременности может нанести вред плоду, "на удивление мало", утверждают британские ученые.
Они изучили все имеющиеся исследования на эту тему, проводившиеся с 1950-х годов, и не обнаружили убедительных доказательств того, что один-два небольших бокала вина в неделю наносят здоровью матери или ребенка сколько-нибудь заметный вред.
Впрочем, это не означает, что это совершенно безопасно, подчеркивает проводившая исследование группа ученых из Бристольского университета и призывает беременных женщин на всякий случай не выпивать вовсе - как то предписывают официальные рекомендации Национальной службы здравоохранения .
При этом те женщины, которые понемногу выпивали на протяжении беременности, не должны волноваться насчет того, что они навредили здоровью ребенка.
76 миллилитров
В 2016 году главный врач Национальной службы здравоохранения Британии, профессор Салли Дэйвис, пересмотрела рекомендации для беременных, призвав их к полному воздержанию от спиртного на протяжении всего срока вынашивания.
Подобные рекомендации в западных странах обычно выражаются в условных единицах алкоголя; одна условная единица примерно соответствует 76 мл вина (меньше половины бокала в ресторане) или 250 мл пива.
До этого беременным рекомендовали, что они могут выпивать одну-две условных единицы в неделю.
Неизвестно, какое количество выпитого является для беременной женщины "безопасной" дозой, однако хорошо известно, к чему может привести чрезмерное потребление алкоголя в период беременности.
Алкогольное опьянение или неумеренное употребление спиртного в таком положении увеличивает риск выкидыша и преждевременных родов, а также может привести к развитию у ребенка эмбрионального алкогольного синдрома, то есть совокупности врожденных пороков развития, как умственных, так и физических.
В то же время риски, связанные с нечастым умеренным выпиванием, не так очевидны.
Доктор Луиза Дзуколло и ее коллеги обнаружили 26 исследований, посвященных этому вопросу.
Изучив и проанализировав все полученные данные, ученые не обнаружили однозначного доказательства вреда умеренного потребления алкоголя, однако в семи исследованиях умеренное выпивание увязывалось с увеличением на 8% вероятности того, что ребенок родится с низким весом.
Также в своем обзоре, опубликованном в научном издании BMJ Open, ученые отмечают, что нечастое употребление алкоголя может повысить риск преждевременных родов.
"Надо по-прежнему проявлять осторожность , однако есть надежда, что это поможет развеять чувство вины и тревоги у тех женщин, которые иногда позволяют себе бокальчик вина во время беременности", - так прокомментировал результаты нового исследования профессор Дэвид Спигелхалтер из Кембрижского университета.
Однако профессор Рассел Вайнер из Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья сказал следующее: "Мой совет женщинам: если вы пытаетесь забеременеть или уже беременны, то лучше вовсе не пить алкоголя. Регулярное выпивание даже в небольших количествах может быть вредно, и этого надо избегать, просто в качестве меры предосторожности".
Советы беременным
- Если женщина выпивала небольшое количество спиртного до того, как она узнала, что беременна, или же на протяжении всего срока беременности, то риск, что плоду тем самым был нанесен вред, очень невелик
- Женщины, регулярно выпивавшие на ранних сроках и внезапно узнавшие о своей беременности, должны перестать употреблять алкоголь; при этом они должны знать, что в большинстве случаев на здоровье их ребенка это не скажется
- Если вы волнуетесь насчет того, сколько вы выпивали во время беременности, проконсультируйтесь с врачом или акушеркой