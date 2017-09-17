"Безумные клоуны" вышли на акцию протеста в Вашингтоне
Жители Вашингтона привыкли к акциям протеста - однако участники недавнего марша, вероятно, надолго запомнились прохожим.
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Getty Images
Группа недовольных клоунов - представителей субкультуры джаггало - прошли маршем во Вашингтону.
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EPA
Они недовольны, что субкультура входит в лфициальный список криминальных сообществ ФБР как "гибридная банда".
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EPA
Клоуны настаивают, что они просто фанаты хип-хоп дуэта Insane Clown Posse ("Отряд безумных клоунов"), а позиция американских властей привела к "различным формам дискриминации, преследования и предубеждения" по отношению к джаггало.
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Getty Images
Джейсон Уэббер из компании Psychopathic Records, издающей альбомы группы, говорит, что марш призван привлечь внимание к дискриминации, с которой столкнулись музыканты и фанаты.
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Reuters
"Мы надеемся привлечь внимание всего мира, а также ФБР и других политических сил, чтобы донести простое, но мощное послание: Джаггало не банда. Это музыкальная субкультура и семья", - заявил он Эн-би-си.
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Getty Images
Остается ждать, прислушаются ли к жалобам джаггало в американском минюсте.
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