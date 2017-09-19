Референдум в Каталонии: обыски в частной почтовой компании

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протестующие блокировали доступ в офисы крупнейшей частной почтовой компании, где испанские власти искали документы, связанные с запрещенным референдумом о независимости Каталонии

Испанская полиция обнаружила массу документов, непосредственно связанных с запрещенным каталонским референдумом о независимости, назначенным на 1 октября.

Во вторник утром полицейские прибыли в офисы крупнейшей в Испании частной компании доставки Unipost в каталонском городе Тарраса.

Каталонские полицейские сцепились с протестующими, которые пытались заблокировать улицу.

Каталонские лидеры игнорируют постановление суда о прекращении голосования.

Они пытаются организовать референдум, несмотря на ряд попыток правительства Испании предотвратить его продолжение.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протестующие несколько часов не пускали в здание судебного секретаря

Правительство Мадрида было поддержано Конституционным судом Испании, который приостановил действие закона о референдуме, принятого каталонским парламентом.

Около 7,5 миллионов человек живут в этом благополучном северо-восточном регионе Испании. Хотя опросы общественного мнения проводились здесь редко, один из них, проведенный по заказу каталонского правительства в июле, показал, что 41% избирателей поддержали независимость, 49% выступили против.

Одна из основных целей испанских властей - в первую очередь прекратить раздачу избирательных бюллетеней.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция пыталась договориться с протестующими мирно

Обыски в Таррасе продолжались весь день, но о том, что именно было изъято, известно мало. Есть информация, что удалось найти некоторые из наиболее значимых избирательных материалов.

Среди документов были стопки коробок с сотнями конвертов с логотипом каталонского правительства. Предполагалось, что конверты содержат карточки для голосования.

Во время предыдущих обысков были найдены только плакаты и другая рекламная продукция.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Но переговоры перешли в стычки

Местный судья в Таррасе уполномочил полицию забрать конверты и открыть один из них, чтобы понять, были ли руководители компании вовлечены в "незаконное присвоение государственных средств" на голосование 1 октября.

Около 200 местных жителей собрались около офисов Unipost, разместив цветы на полицейских машинах. Более двух часов они препятствовали проходу в здание местного судебного чиновника. Каталонская полиция в конце концов вмешалась, чтобы обеспечить доступ чиновника.

Мэры трех небольших каталонских городов предстали перед судом по подозрению в обеспечении проведения голосования.

Испанские прокуроры открыли расследование против более 700 местных мэров, которые поддержали референдум. Если голосование будет продолжаться, оно будет проходить в школах Каталонии и муниципальных зданиях.

Испанское правительство также перешло к управлению финансами региона, пытаясь остановить трату государственных фондов на проведение голосования.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция вынуждена была применить силу

Окончательный срок для каталонского руководства отказаться от голосования прошел, и Испания готовится взять на себя финансирование большинства государственных служб, в том числе выплату заработной платы рабочим.

Однако вице-президент каталонского правительства Ориол Джункерас во вторник пришел в Верховный суд для обжалования решения. Обвиняя правительство страны в безответственном поведении, он сказал, что уверен, что апелляция фактически приостановит действия Мадрида.

Он сказал, что у каталонской администрации есть все ресурсы, необходимые для выполнения своих обязательств.