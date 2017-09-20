В Берлине хвалят беженку, вернувшую найденные деньги владельцу
Полиция Берлина выразила глубокую благодарность юной беженке из Ирака, которая вернула найденную сумочку, в которой было 14 тыс. евро.
Сумочка была забыта пожилой женщиной в берлинском метро в пятницу вечером.
Пенсионерка быстро обнаружила пропажу и сообщила об этом дежурному по станции, однако сразу отыскать сумку работники метро не смогли.
Сумку нашла 16-летняя школьница из Ирака, которая рассказала об этом своей матери. Через два дня они передали находку в полицию.
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"Школьница обнаружила сумку, в которой было 14 тыс. евро, и передала ее полиции. Владелица сумки была счастлива. Мы со своей стороны также выражаем глубокую благодарность", - говорится в официальном заявлении полиции.
Журналисты отмечают, что иракская семья, которая живет в центре для беженцев, скорее всего получил вознаграждение за свою честность.
В соответствии с немецким законодательством награда обычно составляет до 3% от стоимости обнаруженных материальных ценностей или денег, но лишь 1,5%, если находка была сделана в общественном транспорте. Это значит, что награда за честность в данном случае не превысит 210 евро.