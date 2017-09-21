Американку возмутило изображение пениса в мультфильме о пчелке Майе

Правообладатель иллюстрации Studio 100 Animation Image caption Мультфильм основан на детской книге немецкого писателя Вальдемара Бонзельса

Стриминговый видеосервис Netflix удалил эпизод анимационного сериала "Приключения пчёлки Майи" после жалобы одного из пользователей на непристойное изображение в одном из эпизодов.

В одной из сцен сериала якобы можно было увидеть рисунок контура мужского члена на коре дерева.

35-й эпизод 1 сезона мультсериала был удален, после того как американка Чей Робинсон написала об этом в "Фейсбуке", сопроводив пост клипом из мультфильма.

"Я не сошла с ума и считаю, что подобного не должно быть в детских шоу вообще. Я чувствую отвращение, и нет причин, по которым мои дети должны видеть что-то подобное", - написала она.

Мультфильм "Приключения пчёлки Майи" основан на детской книге немецкого писателя Вальдемара Бонзельса 1912 года. Впервые она была экранизирована японскими аниматорами в 1975 году.

Анимационный сериал вдохновил к созданию полнометражного фильма, который вышел в прокат в Британии в 2015 году.

Производителем фильма, который выложен на Netflix, является французская анимационная студия Studio 100 Animation. Ни она, ни Netflix пока не прокомментировали инцидент. Непонятно также, вернет ли Netflix отредактированную версию эпизода или удалит ее совсем.

Это уже не первый раз, когда художники-аниматоры тайком помещают непристойные изображения в детские мультфильмы.

В анимационном фильме 1991 года "Американский хвост 2: Файвел отправляется на Запад", можно увидеть мимолетное изображение пениса.