Активисты "Гринпис" напали на судно с дизельными автомобилями

Правообладатель иллюстрации Greenpeace Image caption Активисты потребовали отправить "ядовитый груз" обратно в Германию

Активисты экологической организации "Гринпис" нелегально забрались на судно, перевозившее дизельные автомобили концерна Volkswagen, в попытке сорвать доставку груза в Британию.

Участники акции протеста заявили, что не покинут судно, пока Volkswagen не согласится отправить автомобили назад в Германию.

По сообщению "Гринпис", 25 активистов высадились на борту судна в порту города Ширнесс графства Кент и повисли на разгрузочных дверях 27-метровой высоты.

Примерно в это же время десятки активистов проникли на стоянку на территории порта, где находились несколько тысяч дизельных автомобилей Volkswagen.

Участники протеста вытащили ключи из машин, наклеили этикетки на двигатели, призывая VW "слить дизель".

Правообладатель иллюстрации Greenpeace Image caption 25 активистов "Гринпис" высадились на борту грузового судна, перевозившего автомобили Volkswagen

Социальный работник и одна из участниц протеста Джанет Баркер заявила: "Дизельные машины - ядовитые, и мы пришли сюда, чтобы остановить поставки Volkswagen. От имени всех детей, которые больше всего страдают".

Представитель Volkswagen заявил: "На борту корабля находятся самые разные марки автоконцерна, включая бензиновые, дизельные и гибридные модели. Дизельные автомобили, которые так взволновали активистов, соответствуют строгим Euro-6 стандартам".

Правообладатель иллюстрации EPA/JULIAN STRATENSCHULTE Image caption Активисты экологической организации "Гринпис" пытаются предотвратить поставку дизельных автомобилей концерна Volkswagen

Представитель компании Peel Ports, которая владеет портом в Ширнессе, подтвердил, что активисты "Гринпис" нелегально ворвались на охраняемую территорию порта.

"Мы работаем вместе с полицией, "Гринпис" и Volkswagen, чтобы разрешить ситуацию".

Два года назад автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала, разразившегося из-за занижения компанией показателей вредных выбросов дизельных автомобилей.