"Золушка без принца": итальянка вышла замуж за саму себя

Правообладатель иллюстрации MICAELA MARTINI Image caption На свадьбе Лауры Меси не хватало только жениха

Итальянка Лаура Меси решила "выйти замуж за сему себя" и организовала грандиозную свадьбу на 70 гостей. Невеста была одета в белое платье, а на столе стоял трехъярусный свадебный торт - все как на самой настоящей свадьбе, только без жениха.

"Я твердо убеждена в том, что каждый из нас должен прежде всего любить себя. Волшебная сказка возможна и без принца", - говорит 40-летняя Лаура Меси, работающая фитнес-тренером.

"Замужество" Лауры не имеет юридической силы. Но поступок Лауры Меси лежит в русле новой тенденции, отмечаемой в странах по всему миру и получившей название "сологамии".

Инициаторы подобных "соло-браков" без жениха или невесты говорят, что эти церемонии посвящены любви к себе и принятию себя, и добиваются такого же общественного признания, каким пользуются женатые пары..

По словам Лауры, идея организовать свадьбу без жениха пришла ей в голову два года назад, после того как она рассталась со своим партнером, с которым они провели вместе 12 лет.

"Я сказала друзьям и близким, что к 40 годам не нашла свою родственную душу и собираюсь выйти замуж за саму себя", - рассказала невеста изданию La Repubblica.

"Если однажды я встречу мужчину, с которым я могу думать о будущем, я буду счастлива, но мое счастье не будет зависеть от него", - продолжает Лаура Меси.

Правообладатель иллюстрации Micaela Martini Image caption По словам Лауры Меси, чтобы решиться на подобную церемонию, нужны деньги, нужна поддержка близких людей и немного безрассудства

Меси говорит, что она первая итальянка, решившаяся сыграть свадьбу без жениха. В мае этого года аналогичную церемонию без невесты организовал для себя в Неаполе Нелло Руджеро.

Первые сообщения о свадьбах "на одну персону" появились в 1993 году. Этому феномену посвящен ряд книг, он также стал темой одного из эпизодов сериала "Секс в большом городе".

В США сайт I Married Me ("Я женился на себе") предлагает свадебные товары для брачующихся соло. В Канаде уже более года работает агенство Marry Yourself ("Заключи брак с собой"), которое организует свадебные церемонии на одного.

"Быть одному - это новая норма. Отпразднуйте свой соло-статус!" - призывает реклама агентства.

Правообладатель иллюстрации MICAELA MARTINI Image caption Арбуз со свадьбы Лауры Меси с надписью "Незамужняя супруга"

Но не всем нравится эта тенденция: одни обвиняют сторонников "сольных браков" в нарциссизме, другие упрекают их в бессмысленном следовании патриархальному институту брака.

"Так печально", "Ты не в своем уме", "У тебя с мозгами что-то не так", - такие комментарии проскакивали среди поздравлений, которые оставляли пользователи соцсетей под "свадебными" фотографиями Лауры Меси.

В августе британка Софи Таннер, организовавшая для себя свадьбу без жениха, сказала в интервью Би-би-си, что некоторые называли ее унылой феминисткой.

Лаура Меси отметает злобные комментарии. "Никто не может заставить меня перестать улыбаться", - говорит она.

Но в интервью СМИ она признается, что соло-свадьбы - не для всех. С ее слов, чтобы решиться на подобную церемонию, нужны деньги, нужна поддержка близких людей и немного безрассудства.