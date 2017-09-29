Фото: памяти легендарной фигуристки Людмилы Белоусовой

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Людмила Белоусова, 1964 год

Знаменитая советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Людмила Белоусова скончалась в Швейцарии на 82-м году жизни. Белоусова выступала в паре со своим мужем Олегом Протопоповым.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 14 февраля 1968 года, выступление Белоусовой и Протопопова на Олимпиаде в Гренобле

В дуэте с Олегом Протопоповым они завоевали золото на Играх-1964 в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле. Они также четыре раза побеждали на чемпионатах мира и еще четырежды - на чемпионатах Европы.

Фигурным катанием Людмила Белоусова начала заниматься довольно поздно - в 16 лет. В детстве она увлекалась гимнастикой, теннисом, конькобежным спортом, а о фигурном катании задумалась, когда посмотрела фильм "Весна на льду" (1950 г.) режиссера Георга Якоби.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выступление Белоусовой и Протопопова на Олимпиаде в Инсбруке. Январь 1964 года

С Олегом Протопоповым она познакомилась в 1954 году на семинаре в Москве. Они решили просто покататься вместе, пробовали исполнить некоторые элементы и решили, что подходят друг другу. Людмила Белоусова переводится из Московском институте инженеров железнодорожного транспорта в ленинградский институт и перееезжает в северную столицу.

В декабре 1954 года спортсмены начинают тренироваться вместе под руководством Игоря Москвина. К 1957 году они стали серебряными призерами первенства СССР и мастерами спорта. Поженились фигуристы в декабре 1957 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Золотые медали Олимпиады-1968 в Гренобле

В 1960 году Белоусова и Протопопов в первый раз поехали на Олимпиаду, но золотыми призерами они стали только на следующих Играх - в 1964 году в Инсбруке, а еще через четыре года повторили свой успех на Олимпиаде в в Гренобле.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Инсбрук, 8 февраля 1964 года. Золотые призеры IX зимних Олимпийских игр Людмила Белоусова и Олег Протопопов раздают автографы

Уйдя из большого спорта в середине 1970-х годов, спортсмены не расстались с фигурным катанием и работали в Ленинградском балете на льду. В сентябре 1979 года, находясь на гастролях в Швейцарии, Белоусова и Протопопов попросили у властей этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. По словам спортсменов, на родине им не давали развиваться дальше. Пара поселилась в Гриндельвальде, гражданство Швейцарии они получили в 1995 году. В СССР их лишили званий заслуженных мастеров спорта и называли предателями.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption 25 февраля 2003 года Белоусова и Протопопов по приглашению Вячеслава Фетисова прилетели в Росссию впервые за 20 с лишним лет

25 февраля 2003 года Белоусова впервые за 20 с лишним лет прилетела вместе с Протопоповым в Россию по приглашению Вячеслава Фетисова.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В 2007 году Людмила Белоусова и Олег Протопопов выступили на юбилейном ледовом шоу "Татьяна Тарасова и ее ученики" в Ледовом дворце в Москве