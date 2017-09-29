Фото: памяти легендарной фигуристки Людмилы Белоусовой
Знаменитая советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Людмила Белоусова скончалась в Швейцарии на 82-м году жизни. Белоусова выступала в паре со своим мужем Олегом Протопоповым.
В дуэте с Олегом Протопоповым они завоевали золото на Играх-1964 в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле. Они также четыре раза побеждали на чемпионатах мира и еще четырежды - на чемпионатах Европы.
Фигурным катанием Людмила Белоусова начала заниматься довольно поздно - в 16 лет. В детстве она увлекалась гимнастикой, теннисом, конькобежным спортом, а о фигурном катании задумалась, когда посмотрела фильм "Весна на льду" (1950 г.) режиссера Георга Якоби.
С Олегом Протопоповым она познакомилась в 1954 году на семинаре в Москве. Они решили просто покататься вместе, пробовали исполнить некоторые элементы и решили, что подходят друг другу. Людмила Белоусова переводится из Московском институте инженеров железнодорожного транспорта в ленинградский институт и перееезжает в северную столицу.
В декабре 1954 года спортсмены начинают тренироваться вместе под руководством Игоря Москвина. К 1957 году они стали серебряными призерами первенства СССР и мастерами спорта. Поженились фигуристы в декабре 1957 года.
В 1960 году Белоусова и Протопопов в первый раз поехали на Олимпиаду, но золотыми призерами они стали только на следующих Играх - в 1964 году в Инсбруке, а еще через четыре года повторили свой успех на Олимпиаде в в Гренобле.
Уйдя из большого спорта в середине 1970-х годов, спортсмены не расстались с фигурным катанием и работали в Ленинградском балете на льду. В сентябре 1979 года, находясь на гастролях в Швейцарии, Белоусова и Протопопов попросили у властей этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. По словам спортсменов, на родине им не давали развиваться дальше. Пара поселилась в Гриндельвальде, гражданство Швейцарии они получили в 1995 году. В СССР их лишили званий заслуженных мастеров спорта и называли предателями.
25 февраля 2003 года Белоусова впервые за 20 с лишним лет прилетела вместе с Протопоповым в Россию по приглашению Вячеслава Фетисова.