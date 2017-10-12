ЧМ-2018: помешала ли сборной Шотландии низкорослость игроков?

  • 12 октября 2017
Гордон Стракан Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Гордон Стракан: во всем виновата генетика

Утверждение: Гордон Стракан, тренер шотландской сборной по футболу, заявил после неудачной попытки своей команды пройти отборочный тур для участия в Чемпионате мира 2018 года в России, что футболисты команды слишком низкорослы и слабы для этого.

Реальность: в 2015 году, когда Шотландия заняла последнее место в квалификационных матчах на участие в Европейском кубке 2016 года, ее сборная по среднему росту была на втором месте с конца среди европейских команд. Некоторые из самых низкорослых команд в этом списке, тем не менее, выступали вполне успешно.

На матче в Любляне в воскресенье шотландская сборная утратила последний шанс на участие в Чемпионате мира по футболу 2018 года. На поле и на трибунах многие не смогли сдержать слезы.

Не сумев привести свою команду к победе в матче со сборной Словении, тренер команды Гордон Стракан возложил вину за это на физические качества шотландцев, заявив, что их противники были выше и сильнее.

"С точки зрения генетики мы отстаем от них, - сказал Стракан. - В прошлом чемпионате мы были самыми низкорослыми, если не считать испанцев".

Правда ли это?

Действительно, средний рост шотландцев на матче в Любляне был на 3 см меньше, чем словенских футболистов. И Стракан прав, утверждая, что в ходе Европейского чемпионата 2016 года шотландцы были самыми низкорослыми футболистами, за исключением Испании.

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Image caption Питер Крауч и Шон Райт-Филлипс на тренировке в Англии

Средний рост испанских футболистов составлял 179,2 см, в то время как у шотландцев - 180,1 см.

В 2015 году шотландская сборная не сумела добиться права на участие в Европейском кубке, но испанская сборная сумела войти в число его участников, а португальская сборная стала чемпионом несмотря на то, что была третьей по низкорослости.

В глобальных масштабах в число 10 самых низкорослых команд 2015 года входило четыре чемпиона мира по футболу:

  • Бразилия
  • Аргентина
  • Уругвай
  • Испания

Среди сборных с максимальным средним ростом игроков был только один чемпион - Германия.

Верхнее место в списке команд с самыми рослыми игроками занимает Сербия - 1,86 см.

Данные о среднем росте 50 национальных сборных по данным ФИФА на 2015 год приводятся в таблице:
Страна Средний рост (см)
Сербия 185,6
Словения 185,5
Швеция 185,5
Босния-и-Герцоговина 185,5
Венгрия 185,4
Австрия 185,3
Исландия 184,8
Тунис 184,8
Германия 184,7
США 184,3
Греция 184,1
Украина 184,0
Бельгия 183,9
Дания 183,7
Хорватия 183,7
Сенегал 183,7
Италия 183,6
Польша 183,3
Словакия 183,3
Швейцария 183,2
Корея 182,9
Россия 182,7
Алжир 182,5
Северная Ирландия 182,3
Чехия 182,3
Албания 182,2
Коста-Рика 182,2
Код д'Ивуар 182,1
Иран 181,7
Турция 181,7
Англия 181,6
Нидерланды 181,3
Франция 181,3
Камерун 181,2
Румыния 181,1
Израиль 180,7
Уэльс 180,7
Португалия 180,5
Нигерия 180,1
Шотландия 180,1
Колумбия 180,0
Бразилия 179,8
Аргентина 179,8
Уругвай 179,4
Мексика 179,3
Гана 179,2
Испания 179,2
Япония 178,4
Эквадор 178,2
Чили 175,6
Источник: CIES

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