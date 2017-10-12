ЧМ-2018: помешала ли сборной Шотландии низкорослость игроков?
Утверждение: Гордон Стракан, тренер шотландской сборной по футболу, заявил после неудачной попытки своей команды пройти отборочный тур для участия в Чемпионате мира 2018 года в России, что футболисты команды слишком низкорослы и слабы для этого.
Реальность: в 2015 году, когда Шотландия заняла последнее место в квалификационных матчах на участие в Европейском кубке 2016 года, ее сборная по среднему росту была на втором месте с конца среди европейских команд. Некоторые из самых низкорослых команд в этом списке, тем не менее, выступали вполне успешно.
На матче в Любляне в воскресенье шотландская сборная утратила последний шанс на участие в Чемпионате мира по футболу 2018 года. На поле и на трибунах многие не смогли сдержать слезы.
Не сумев привести свою команду к победе в матче со сборной Словении, тренер команды Гордон Стракан возложил вину за это на физические качества шотландцев, заявив, что их противники были выше и сильнее.
"С точки зрения генетики мы отстаем от них, - сказал Стракан. - В прошлом чемпионате мы были самыми низкорослыми, если не считать испанцев".
Правда ли это?
Действительно, средний рост шотландцев на матче в Любляне был на 3 см меньше, чем словенских футболистов. И Стракан прав, утверждая, что в ходе Европейского чемпионата 2016 года шотландцы были самыми низкорослыми футболистами, за исключением Испании.
Средний рост испанских футболистов составлял 179,2 см, в то время как у шотландцев - 180,1 см.
В 2015 году шотландская сборная не сумела добиться права на участие в Европейском кубке, но испанская сборная сумела войти в число его участников, а португальская сборная стала чемпионом несмотря на то, что была третьей по низкорослости.
В глобальных масштабах в число 10 самых низкорослых команд 2015 года входило четыре чемпиона мира по футболу:
- Бразилия
- Аргентина
- Уругвай
- Испания
Среди сборных с максимальным средним ростом игроков был только один чемпион - Германия.
Верхнее место в списке команд с самыми рослыми игроками занимает Сербия - 1,86 см.
Данные о среднем росте 50 национальных сборных по данным ФИФА на 2015 год приводятся в таблице:
|Страна
|Средний рост (см)
|Сербия
|185,6
|Словения
|185,5
|Швеция
|185,5
|Босния-и-Герцоговина
|185,5
|Венгрия
|185,4
|Австрия
|185,3
|Исландия
|184,8
|Тунис
|184,8
|Германия
|184,7
|США
|184,3
|Греция
|184,1
|Украина
|184,0
|Бельгия
|183,9
|Дания
|183,7
|Хорватия
|183,7
|Сенегал
|183,7
|Италия
|183,6
|Польша
|183,3
|Словакия
|183,3
|Швейцария
|183,2
|Корея
|182,9
|Россия
|182,7
|Алжир
|182,5
|Северная Ирландия
|182,3
|Чехия
|182,3
|Албания
|182,2
|Коста-Рика
|182,2
|Код д'Ивуар
|182,1
|Иран
|181,7
|Турция
|181,7
|Англия
|181,6
|Нидерланды
|181,3
|Франция
|181,3
|Камерун
|181,2
|Румыния
|181,1
|Израиль
|180,7
|Уэльс
|180,7
|Португалия
|180,5
|Нигерия
|180,1
|Шотландия
|180,1
|Колумбия
|180,0
|Бразилия
|179,8
|Аргентина
|179,8
|Уругвай
|179,4
|Мексика
|179,3
|Гана
|179,2
|Испания
|179,2
|Япония
|178,4
|Эквадор
|178,2
|Чили
|175,6
|Источник: CIES