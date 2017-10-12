ЧМ-2018: помешала ли сборной Шотландии низкорослость игроков?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гордон Стракан: во всем виновата генетика

Утверждение: Гордон Стракан, тренер шотландской сборной по футболу, заявил после неудачной попытки своей команды пройти отборочный тур для участия в Чемпионате мира 2018 года в России, что футболисты команды слишком низкорослы и слабы для этого.

Реальность: в 2015 году, когда Шотландия заняла последнее место в квалификационных матчах на участие в Европейском кубке 2016 года, ее сборная по среднему росту была на втором месте с конца среди европейских команд. Некоторые из самых низкорослых команд в этом списке, тем не менее, выступали вполне успешно.

На матче в Любляне в воскресенье шотландская сборная утратила последний шанс на участие в Чемпионате мира по футболу 2018 года. На поле и на трибунах многие не смогли сдержать слезы.

Не сумев привести свою команду к победе в матче со сборной Словении, тренер команды Гордон Стракан возложил вину за это на физические качества шотландцев, заявив, что их противники были выше и сильнее.

"С точки зрения генетики мы отстаем от них, - сказал Стракан. - В прошлом чемпионате мы были самыми низкорослыми, если не считать испанцев".

Правда ли это?

Действительно, средний рост шотландцев на матче в Любляне был на 3 см меньше, чем словенских футболистов. И Стракан прав, утверждая, что в ходе Европейского чемпионата 2016 года шотландцы были самыми низкорослыми футболистами, за исключением Испании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Питер Крауч и Шон Райт-Филлипс на тренировке в Англии

Средний рост испанских футболистов составлял 179,2 см, в то время как у шотландцев - 180,1 см.

В 2015 году шотландская сборная не сумела добиться права на участие в Европейском кубке, но испанская сборная сумела войти в число его участников, а португальская сборная стала чемпионом несмотря на то, что была третьей по низкорослости.

В глобальных масштабах в число 10 самых низкорослых команд 2015 года входило четыре чемпиона мира по футболу:

Бразилия

Аргентина

Уругвай

Испания

Среди сборных с максимальным средним ростом игроков был только один чемпион - Германия.

Верхнее место в списке команд с самыми рослыми игроками занимает Сербия - 1,86 см.

Данные о среднем росте 50 национальных сборных по данным ФИФА на 2015 год приводятся в таблице: