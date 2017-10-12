Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Женщина отсутствовала на рабочем месте по "серьезным семейным обстоятельствам", говорится в постановлении суда

Жительница Рима добилась в суде оплаты больничного за дни, потраченные на уход за своим домашним питомцем. Это первый подобный случай в итальянской судебной практике.

Преподавательница из римского университета Сапиенца одержала победу благодаря итальянской организации по защите прав животных Anti-Vivisection League (LAV), юристы которой помогали ей в суде.

Судья удовлетворил иск женщины, и теперь университет должен признать за ней право отсутствия на рабочем месте по "серьезным семейным обстоятельствам".

Преподавательница, которая предпочла сохранить анонимность, взяла два выходных на работе для ухода за 12-летним английским сеттером по кличке Кучиолла, недавно перенесшим операцию. Женщина живет одна, и ей с кем было оставить питомца.

Адвокаты руководствовались одной из статей уголовного кодекса Италии, по которому хозяевам, оставившим своих питомцев и тем самым обрекших их на страдания, может грозить тюремное заключение сроком до года или штраф на сумму до 10 тысяч евро (около 11,8 тыс. долларов).

"Это огромный шаг вперед в признании того, что животных держат не с целью финансовой выгоды и не из-за их трудоспособности, а в качестве полноценных членов семьи", - заявил президент организации LAV Джанлука Феличетти.

"Теперь все, кто оказался в подобной ситуации, смогут использовать этот важный судебный прецедент", - добавил он.