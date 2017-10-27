Правообладатель иллюстрации Santher Image caption Изначально рекламный постер сопровождала надпись: "Черный - это красиво", которую пришлось убрать под давлением активистов

Бразильскому производителю туалетной бумаги экстра-класса Personal VIP досталось от критиков: рекламу гигиенического продукта сочли насмешкой над слоганом борьбы за права темнокожих.

Проблема оказалась не столько в том, что туалетная бумага черного цвета, а в лозунге, который сопровождал рекламную кампанию: "Чёрный - это красиво".

Активисты из организаций, отставивающих права чернокожих, обратили внимание на то, что аналогичный лозунг использовался в США, ЮАР и других странах в рамках борьбы с расизмом, и производителя обвинили в неправомерном присваивании лозунга.

Популяризатор слогана - южноафриканский борец с апартеидом Стив Бико - был избит до смерти под арестом в 1977 году.

На первоначальном варианте рекламного плаката производитель гигиенического продутка - компания Santher из Сан-Паулу - поместила белокожую актрису и модель Марину Руй Барбозу, завёрнутую в чёрную бумагу, рядом с ней был написан вызвавший разногласия лозунг.

После того, как поднялась волна критики, слоган пришлось убрать.

Профессор Паулину Кардозу, исследующий межрасовые отношения в бразильском государственном университете Санта-Катарины, а также лидер организации, объединяющей чернокожих научных работников Латинской Америки, назвал создателей рекламы "бандой проклятых расистов".

На своей странице в "Твиттере" он призвал "бойкотировать и изобличать всю эту пропаганду".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Южноафриканский борец за права темнокожих Стив Бико использовал фразу "Чёрный - это красиво" как слоган, призванный вдохновлять африканцев.

Слоган "Черный - это красиво" появился в 1960-е среди афроамериканцев поколения Мартина Лютера Кинга, боровшихся за свои гражданские права.

Десятилетие спустя его активно использовал упомянутый основатель "Движения черного самосознания" Стив Бико в ЮАР и его соратники.

Все эти люди подразумевали, что "черные" стандарты красоты и внешности в целом ничем не хуже "белых".

"Люди гибли за этот девиз"

Писатель из Рио-де-Жанейро Андерсон Франса объяснил, почему он думает, что этот лозунг в приложении к туалетной бумаге выглядит особо оскорбительно.

"Если вы забьёте в поисковую строку вне Бразилии Black Is Beautiful (Чёрный - это красиво"), то вы получите отсылки к Анджеле Дэвис, Малькольму Икс, Феле Кути, Джеймсу Болдуину и Нине Симон в ответ. Но не в Бразилии", - написал он у себя в "Фейсбуке".

"Люди гибли за этот девиз, и мы помним о них. Люди до сих пор гибнут, и сейчас это выражение ещё важнее и жизненее, чем раньше. Но в Бразилии по запросу #blackisbeautiful вы найдёте туалетную бумагу", - с горечью написал литератор.

За два дня его постом в "Фейсбуке" поделились более 3 тысяч раз, что лишь подстегнуло дискуссию в соцсетях.

"Люди уже видят расизм во всем или просто закрывают глаза"? - задался вопросом пользователь @moreiralipe.

Другие юзеры сочли, что рекламная кампания скорее получилась безвкусной, нежели осознанно унизительной по расовому признаку.

"Чёрная туалетная бумага? Ну о'кей. Рыжая девушка - пропаганда?! Пфф, да ладно. Но использовать #blackisbeautiful - это,по-моему, бред", - пишет @dafnesampaio.

Со своей стороны, пользователь Гильерму Виейра заметил, что его ни капли не оскорбила реклама : "Я темнокожий, и мне ни разу не обидно. Бумага чёрная, но раса-то тут при чем? Безумцам нужно перестать раздувать из мухи слона".

Представители Santher не только убрали слоган с рекламы, но и принесли извинения, отметив, что уважают движение за равные гражданские права, и добавили: "Всегда есть время поучиться".

В свою очередь Марина Барбоза тоже извинилась у себя в "Твиттере" за получившийся скандал.

"Глубоко сожалею, что некоторые восприняли рекламную кампанию Santher иначе, чем она изначально задумывалась. Уверена, что в намерения компании и людей, которые занимались изготовлением рекламы, никогда не входило ничего подобного, никто не собирался вызывать распри или проявлять неуважение к кому бы то ни было", - написала актриса имодель.

"Тем не менее, я искренне сожалею и приношу извинения тем, кто почувствовал себя оскорбленным. Мне очень грустно от всего этого, и я надеюсь, вы понимаете, что у меня не было намерений наносить оскорбление", - добавила Барбоза.

Как сесть в лужу с бумагой и без

В Южной Америке туалетная бумага регулярно приобретает скандальный флёр: например, в октябре 2015 года в Чили лесовиков уличили в монопольном сговоре с целью поддержать высокие цены на этот товар.

В соседнем Перу спустя пару месяцев разгорелся аналогичный скандал.

На противоположном конце континента, в Венесуэле, туалетная бумага стала одним из символов многолетнего кризиса.

Но реклама в целом куда чаще вызывает раздоры, чем сам рекламируемый продукт: целый ряд компаний в разное время "сели в лужу", заработав обвинения в сексизме, расизме и прочи неполикорректных поступках. Но не все из них извинялись.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Реклама спортивных пищевых добавок попала под огонь критики за "формирование нереалистичных ожиданий" у женщин

Казахстанское турагентство Chocotravel невпопад раздело "стюардесс", Pepsi сняла звезду реалити-шоу Кендалл Дженнер в ролике с огламуренным "уличным протестом", заработав обвинения в безвскусице, а российский сервис поиска авиабилетов Aviasales, кажется навлекал на себя шквал критики с каждой новой рекламой.

Nivea также была вынуждена приносить извинения за рекламу в "Фейсбуке", в которой говорилось: "Белизна - признак чистоты". Компанию немедленно обвинили в дискриминации и "расовой бестактности".

Семь лет назад во Франции даже социальная реклама, направленная на борьбу с курением среди подростков, попала под шквал критики за намёки на оральный секс.

В Британии прошлым летом активисты нещадно критиковали рекламу фирмы-производителя пищевых добавок Protein World, изображающую стройную девушку в бикини со слоганом: "А ваше тело готово к пляжному сезону"?

К организациям, борющимся с "бодишеймингом" (пристыживание людей с избыточным весом), присоединился мэр Лондона, лейборист Садик Хан, запретивший на подведомственных ему площадках любую рекламу с полураздетыми людьми как "нездоровую".