Правообладатель иллюстрации Phillips Auction House Image caption На эти часы была объявлена стартовая цена в 1 млн долларов

Часы Rolex Daytona, принадлежавшие звезде Голливуда Полу Ньюману, проданы с аукциона в Нью-Йорке почти за 18 миллионов долларов - сумму, намного превысившую стартовую цену в 1 млн долларов.

Эти часы актеру подарила его жена Джоанна Вудвард в 1969 году во время съемок фильма "Победители", в котором они были вместе заняты.

Ньюман впоследствии пользовался ими в качестве секундомера, чтобы замерять время заездов на автогоноках, в которых он принимал участие.

Часы Ньюмана из нержавеющей стали были проданы анонимному покупателю по телефону за 17 800 000 долларов.

Это рекордная сумма, когда-либо вырученная на аукционных торгах за наручные часы. В 2014 году карманные часы фирмы Patek Philippe ушли на аукционе за 24 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вудвард и Ньюман в 1958 году - еще до покупки часов Rolex Daytona

В фильме "Победители" Ньюман играет гонщика. Эта роль возбудила в нем интерес к автогонкам, так что впоследствии он даже принял участие в 24-часовой гонке на выносливость "Ле-Ман" во Франции.

Еще до роли в "Победителях" Ньюман в 1965 году попал в аварию на мотоцикле и получил травму. Поэтому, даря мужу часы, Джоанна Вудвард выгравировала на них слова предостережения: "Води осторожно. Я." ("Drive Carefully, Me.")

В 1984 она подарила Ньюману новые часы, а Rolex Daytona он отдал тогдашнему приятелю своей дочери Джеймсу Коксу, который и выставил их на аукцион, пообещав часть вырученных средств перечислить в благотворительный фонд Newman's Own Foundation.

В этот фонд, основанный Полом Ньюманом в 2005 году, поступают все доходы от продуктов бренда Paul Newman.

Пол Ньюман скончался в 2008 году в возрасте 83 лет.