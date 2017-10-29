Почему биоритмы влияют на успешность операций на сердце?

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Из-за особенностей биоритмов организма операции на открытом сердце безопаснее проводить днем, а не утром.

К такому выводу пришла группа французских ученых, опубликовавших результаты своего исследования в медицинском журнале Lancet.

Биологические часы - или суточный биоритм - определяют различную степень активности нашего организма и то, почему мы хотим спать в ночное время.

Ученые говорят, что сердце выносливее и лучше справляется с оперативным вмешательством в дневное время, а не в утреннее, причем эта разница не связана, к примеру, с тем, что с утра хирурги могут быть менее сконцентрированы.

Врачам необходимо остановить работу сердца, чтобы провести, к примеру, операцию шунтирования, а это повышает нагрузку на сердечную мышцу из-за сокращения доступа к ней кислорода.

Группа ученых внимательно изучила постоперационные случаи осложнений, инфарктов и даже смертей пациентов. Они обнаружили следующее:

из 298 "утренних" пациентов 54 имели тяжелое сердечно-сосудистое явление

из 298 "дневных" пациентов 28 имели тяжелое сердечно-сосудистое явление

у "дневных" пациентов было почти в два раза меньше осложнений

каждого 11-го пациента можно спасти от постоперационного тяжелого нежелательного явления

Вместе с тем один из участвовавших в этом исследовании ученых, профессор Барт Шталь из Института Пастера в Лилле, отметил в интервью Би-би-си: "Мы не хотим пугать людей - операции помогают спасти жизнь".

Он также добавил, что больницы просто не смогут проводить операции только после обеда.

"Но если мы сможем выявить пациентов с большим риском [возникновения осложнений] , то они совершенно точно выиграют, если их операция будет назначена на дневное время, и это будет разумным шагом", - сказал профессор.

Осложнения после операции часто возникают у людей с ожирением и с диабетом 2-го типа.

Когда лучше?

Известно, что работа сердца меняется в течение суток.

Риск инфаркта или инсульта возрастает рано утром, поскольку в это время сосуды менее эластичны, кровь гуще и более липкая, а давление на пике. Эти часы плохо подходят и для занятий спортом, а после полудня сердце и легкие работают на пике.

"С научной точки зрения это не так уж удивительно, поскольку сердечные клетки, как и любая другая клетка вашего организма, имеют свои биологические часы, которые управляют нашей активностью", - говорит Джон О'Нилл из Лаборатории молекулярной биологии в Британском совете медицинских исследований.

"Наша система органов кровообращения имеет большую мощность в середине дня и ближе к вечеру, что объясняет, почему профессиональные спортсмены обычно ставят свои собственные рекорды именно в это время", - говорит О'Нилл.

Еще одним объяснением этого феномена успешности или неуспешности операции может быть то обстоятельство, что сами хирурги не находятся в лучшей форме утром или же их собственные биоритмы влияют на их мастерство, особенно если хирург не относится к числу "жаворонков".

Однако, как указывает профессор Шталь, его исследовательская группа сделала все возможное, чтобы показать, что та разница в выживаемости после операции, которая была выявлена в ходе исследования, не зависела от работы того или иного хирурга.

Французские ученые также провели ряд опытов на образцах сердечной ткани, взятой у пациентов, и пришли к выводу, что она более активно вела себя во второй половине дня.

Анализ ДНК этих тканей обнаружил 287 разных генов, чья активность также имела свой биологический ритм в зависимости от времени суток.

Ученые затем провели эксперимент на мышах с использованием экспериментального медикаментозного средства, способного изменить активность одного из этих генов, что в свою очередь позволило снизить риск смерти.

"Мы полагаем, что обнаружили потенциальный способ обойти это печальное наблюдение - что операции в утренние часы ведут к большим осложнениям", - говорит профессор Шталь.

Впрочем, для этого надо провести дальнейшие исследования.

Медики также изучают влияние биоритмов на выживаемость после других операций.

"В Британии операции на открытом сердце делаются теперь тысячам пациентов. Если эти выводы можно будет подтвердить в других больницах, то это поможет хирургам лучше планировать свои несрочные операции", - прокомментировал открытие Майк Наптон из Британского фонда по борьбе с сердечными заболеваниями.