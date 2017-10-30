Зарядка для ума: как быстро ползет гусеница?

А вы сможете разгадать сегодняшнюю загадку?

Удачи!

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Загадка 26

Гусеница ползет к огороду со скоростью 9 м/ч. Как следует наевшись, гусеница отправляется обратно.

Ей нужно преодолеть такое же расстояние, но со скоростью 3 м/ч.

Какова средняя скорость гусеницы во время всего путешествия?

Ответ

Средняя скорость - 4,5 м/ч.

Решение задачи:

Предположим, что гусенице нужно проползти 9 метров (расстояние на самом деле не имеет значения, важна относительная скорость).

Чтобы проползти это расстояние, гусенице нужен один час на дорогу туда и три часа на дорогу обратно, потому что она двигается медленнее после еды.

Всего она проползает 18 метров за четрые часа.

Среднюю скорость можно вычислись с помощью уравнения: расстояние ÷ время = скорость.

Это будет выглядеть так: 18 ÷ 4 = 4,5

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