Зарядка для ума: как быстро ползет гусеница?
А вы сможете разгадать сегодняшнюю загадку?
Удачи!
Загадка 26
Гусеница ползет к огороду со скоростью 9 м/ч. Как следует наевшись, гусеница отправляется обратно.
Ей нужно преодолеть такое же расстояние, но со скоростью 3 м/ч.
Какова средняя скорость гусеницы во время всего путешествия?
Ответ
Средняя скорость - 4,5 м/ч.
Решение задачи:
Предположим, что гусенице нужно проползти 9 метров (расстояние на самом деле не имеет значения, важна относительная скорость).
Чтобы проползти это расстояние, гусенице нужен один час на дорогу туда и три часа на дорогу обратно, потому что она двигается медленнее после еды.
Всего она проползает 18 метров за четрые часа.
Среднюю скорость можно вычислись с помощью уравнения: расстояние ÷ время = скорость.
Это будет выглядеть так: 18 ÷ 4 = 4,5
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