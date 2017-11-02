Зарядка для ума: назовите правильный город

Наша новая загадка связана с географией.

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Загадка 29

Во Франции это Марсель, в Германии Гамбург, в Италии Милан, а в Испании - Барселона.

А в Великобритании?

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Ответ

Правильный ответ: Бирмингем.

Все эти города - вторые по численности населения в своих странах.

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