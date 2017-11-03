Правообладатель иллюстрации Karlsruhe police Image caption Полицейские подтвердили, что гигантский цукини в самом деле выглядел угрожающе

Когда пенсионер из городка Бреттен на юго-западе Германии обнаружил у себя в саду огромный кабачок, он принял его за неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны и поспешил вызвать полицию.

К счастью, до эвакуации жителей Бреттена дело не дошло, хотя, по словам прибывших по вызову стражей порядка и взрывотехников, овощ длиной в 40 сантиметров в самом деле сильно смахивал на небольшую бомбу.

Скорее всего, этот пятикилограммовый "подарок" был кем-то заброшен в сад из-за изгороди.

Полиция посоветовала пенсионеру не волноваться, после чего тот самостоятельно избавился от напугавшего его плода.

В Германии по сей день находят неразорвавшиеся бомбы, сброшенные союзниками во время войны. Чаще всего это случается во время проведения строительных работ.

Не далее как в начале сентября во Франкфурте пришлось эвакуировать из домов 65 тыс. человек, чтобы обезвредить полуторатонную британскую бомбу. Это была самая масштабная эвакуация в Германии за всё послевоенное время.