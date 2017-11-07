Зарядка для ума: когда принимать таблетку?
- 7 ноября 2017
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А вы сможете разобраться с сегодняшней загадкой?
Удачи!
Загадка 32
Сара должна принимать антибиотики четыре раза в день через равные промежутки времени.
Первую таблетку она принимает в шесть часов утра, а последнюю - в десять вечера.
Сколько времени проходит между каждым приемом лекарства?
Ответ
Между первой и последней таблеткой, которые Сара принимает в течение дня, 16 часов.
Между приемами три интервала.
Высчитать точную длину интервала можно следующим образом: 16 / 3 = 5 часов 20 минут.
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