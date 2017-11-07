Зарядка для ума: когда принимать таблетку?

А вы сможете разобраться с сегодняшней загадкой?

Удачи!

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Загадка 32

Сара должна принимать антибиотики четыре раза в день через равные промежутки времени.

Первую таблетку она принимает в шесть часов утра, а последнюю - в десять вечера.

Сколько времени проходит между каждым приемом лекарства?

Ответ

Между первой и последней таблеткой, которые Сара принимает в течение дня, 16 часов.

Между приемами три интервала.

Высчитать точную длину интервала можно следующим образом: 16 / 3 = 5 часов 20 минут.

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