Зарядка для ума: загадка для знатоков спорта

Сможете ли вы решить сегодняшнюю задачку?

Вот вам подсказка: она связана со спортом.

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Загадка 33

Это случилось во время первого и второго раза.

Затем это случилось на восьмой раз, а после - на десятый и одиннадцатый. В последний раз такое произошло на 16 раз.

В 21 раз, который случится в 2018 году, это произойдет вряд ли. Угадайте, о чем мы говорим.

Ответ

Речь идет о случаях, когда Чемпионат мира по футболу выигрывала страна, принимающая соревнование.

Первый раз - это победа Уругвая в 1930 году, второй - Италии в 1934 году, восьмой - Англии в 1966 году. Десятый чемпионат выиграла ФРГ в 1974 году, одиннадцатый - Аргентина в 1978 году, шестнадцатый - Франция в 1998 году.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России. Пока ставки на победу российской сборной - 33 к 1.

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