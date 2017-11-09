Зарядка для ума: простые числа

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Удачи!

Загадка 34

Сколько существует способов представить число 2017 как сумму двух простых чисел?

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Ответ

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Так как 2017 - нечетное число, оно не может быть суммой двух нечетных простых чисел. Это может быть лишь сумма одного четного и одного нечетного числа.

Но существует лишь одно четное простое число - 2.

Соответственно, единственная возможная сумма - это 2 + 2015.

Но это не соответствует задаче, так как 2015 - не простое число.

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