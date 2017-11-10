Зарядка для ума: цвет неба и буря

Сможете разгадать сегодняшнюю загадку?

Она о том, как пастух предсказывал погоду по цвету неба.

Удачи!

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Загадка 35

Английская поговорка гласит: "Красное небо вечером - к радости пастуха... Красное небо утром - подальше от греха".

Наш пастух предсказывает погоду, основываясь на цвете утреннего неба. Он ожидает бурю, если небо красное, и спокойную погоду, если небо голубое.

Допустим, что буря наблюдается раз в два дня. Красное небо утром появляется каждый четвертый день, и оно действительно всегда означает бурю.

Как часто наш пастух будет правильно предсказывать погоду?

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Ответ

Рассмотрим все возможные сценарии:

• Красное небо и буря - 1 из 4 дней

• Голубое небо и буря - 1 из 4 дней

• Голубое небо и бури нет - каждые 2 из 4 дней

Это означает, что пастух будет ошибаться 1 из 4 дней (когда небо голубое и буря) и окажется прав каждые 3 из 4 дней (остальные два сценария).

Таким образом, он будет прав в 75% случаев.

Это загадкадоктора Дженнифер Роджерс, вице-президента Королевского статистического общества и директора отдела статистического консультирования Оксфордского университета. Подробнее на сайте программы Today.

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