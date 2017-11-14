Зарядка для ума: братья и сестры
- 14 ноября 2017
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Удастся ли вам разгадать сегодняшнюю загадку? Попробуйте...
Удачи!
Загадка 37
В одной семье у каждого ребенка как минимум один брат и одна сестра.
Назовите наименьшее возможное число детей в этой семье.
A: 2
Б: 3
В: 4
Г: 5
Д: 6
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Ответ
Ответ - 4.
В семье должно быть не меньше двух мальчиков, так как у одного сына не будет брата.
То же самое относится и к девочкам: у одной дочери не будет сестры.
Соответственно, наименьшее возможное число детей - четверо.
Хотите попробовать отгадать другие загадки? Тогда вам сюда. Успехов!
Puzzle via Alex Bellos.