Зарядка для ума: братья и сестры

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Загадка 37

В одной семье у каждого ребенка как минимум один брат и одна сестра.

Назовите наименьшее возможное число детей в этой семье.

A: 2

Б: 3

В: 4

Г: 5

Д: 6

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Ответ

Ответ - 4.

В семье должно быть не меньше двух мальчиков, так как у одного сына не будет брата.

То же самое относится и к девочкам: у одной дочери не будет сестры.

Соответственно, наименьшее возможное число детей - четверо.

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Puzzle via Alex Bellos.