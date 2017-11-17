Зарядка для ума: синие шарики

  • 17 ноября 2017

Получится ли у вас решить задачку, которую мы приготовили сегодня?

Удачи!

Blue balls Правообладатель иллюстрации Getty Images

Загадка 39

Учитель поставил на стол коробку. Одного из учеников он попросил достать оттуда пять шариков, не глядя в коробку. Все шарики оказались синими.

"Вероятность этого была всего 50%", - сказал учитель.

Каким должно быть наименьшее количество шариков в коробке, чтобы такое повторилось, и сколько из них должны быть синими?

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Ответ

В коробке должно быть как минимум девять синих шаров и один шар другого цвета.

В этом случае, если разделить все шары в коробке на две группы по пять шаров, в одной из них точно все шары будут синего цвета.

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