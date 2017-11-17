Зарядка для ума: синие шарики
Получится ли у вас решить задачку, которую мы приготовили сегодня?
Удачи!
Загадка 39
Учитель поставил на стол коробку. Одного из учеников он попросил достать оттуда пять шариков, не глядя в коробку. Все шарики оказались синими.
"Вероятность этого была всего 50%", - сказал учитель.
Каким должно быть наименьшее количество шариков в коробке, чтобы такое повторилось, и сколько из них должны быть синими?
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Ответ
В коробке должно быть как минимум девять синих шаров и один шар другого цвета.
В этом случае, если разделить все шары в коробке на две группы по пять шаров, в одной из них точно все шары будут синего цвета.
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