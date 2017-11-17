Семье в Лондоне угрожает выселение из-за плачущего ребенка

Image caption Супругам Аттиле и Ильдико сказали, что они должны будут выехать из квартиры, поскольку детский плач раздражает соседей

Семье, снимающей жилье в Лондоне, угрожает выселение из-за жалоб соседей на плач их маленького ребенка.

Управляющая компания прислала им письмо с предупреждением, что если шум не прекратится, им дадут две недели на выселение.

Аттила и Ильдико Вурт снимают квартиру на верхнем этаже дома в районе Хаммерсмит на западе Лондона, где они проживают вместе с двумя детьми - полуторагодовалой дочкой и трехлетним сыном.

Супруги говорят, что это "чудовищная дискриминация" в отношении снимающих жилье семей с детьми.

Управляющая компания утверждает, что соседи жалуются "на ежедневной основе".

"Бессердечно и жестко"

Супруги Вурт рассказали, что были поражены, когда получили по электронной почте письмо от агента-распорядителя компании по недвижимости с деталями жалобы, в которой говорилось, что "сегодня в 5.30 утра ребенок плакал и стучал, а прочие шумы начались в 6.45, разбудив еще одного жильца в этом же доме".

"Мы связались с хозяином вашей квартиры и получили инструкции договориться с вами о том, чтобы вы освободили жилплощадь как можно скорее", говорится далее в письме.

Image caption Супруги Вурт были поражены подобным "бессердечным и жестким" подходом

По словам Аттилы, супруги были поражены подобным "бессердечным и жестким" подходом и крайне огорчены перспективой покинуть свою квартиру.

В другом электронном письме им сообщили, что в их адрес поступили и другие жалобы, и что "если так будет продолжаться, у нас не останется выхода, кроме как ввести в действие параграф 8-й [договора о найме жилья], который дает вам две недели на то, чтобы освободить жилплощадь".

Им также было сказано: "Пожалуйста, сведите к минимуму все шумы и передвижения".

Не зная, как им действовать, они обратились за советом и получили телефон "горячей линии" жилищной ассоциации, однако, по их словам, дозвониться туда невозможно.

В конце концов поддержку они получили от соцсетей, написав о своих проблемах в "Фейсбуке": "Нам стало страшно. Мы не знали, что будет дальше. А что, если мы придем домой, а наши вещи выброшены на улицу?"

Поколение квартиросъемщиков

Если раньше семьи с детьми покупали собственное жилье, то в последнее время все больше тридцати- и даже сорокалетних вынуждены снимать квартиры, и этот случай показывает, с чем приходится сталкиваться "поколению квартиросъемщиков".

Несмотря на то, что Аттила работает ветеринаром, он говорит, что они с женой не могут позволить себе купить квартиру в Лондоне.

"Мы сами за себя платим, но лишних средств у нас не остается. Надо быть очень богатым, чтобы иметь детей в Лондоне", - говорит он.

По данным их районного совета Хаммерсмит и Фулхэм, около трети всех проживающих в этом районе снимают жилье частным образом, и в этом году местный совет расширил пункты контрактных условий, чтобы дать квартиросъемщикам больше свободы действий и защитить их права.

Image caption Все больше семей с детьми в Лондоне вынуждены долговременно снимать жилье

Есть ли основания?

В электронном послании Вуртов предупреждают о "параграфе 8" Закона о жилье 1988 года, согласно которому лендлорд (арендодатель) может выселить арендатора до срока окончания подписанного им договора об аренде.

Как поясняет благотворительная организация Shelter, предоставляющая помощь бездомным, чтобы прибегнуть к этому параграфу, должны быть веские причины, такие как неуплата аренды, антисоциальное поведение или нарушение договора об аренде.

Под последним могут пониматься причиняющие беспокойство соседям действия, однако суд должен решать, действительно ли это так.

"Что касается шума, то мы вели себя очень осторожно", - заявляет Аттила, добавляя, что если лендлорд сдает жилье людям с маленькими детьми, то нереалистично думать, что ребенок никогда не будет плакать.

"У нас даже ни плейера нет, ни телевизора, который бы шумел, и мы вообще старались все делать тихо", - поясняет Аттила.

Однако управляющая компания Sheraton Management Ltd говорит, что Вурты нарушили контракт аренды, "мешая другим жильцам дома... не только в связи с шумными детьми, но и другими шумовыми помехами".

Компания утверждает, что имеет обязательства перед другими жильцами, чье право на спокойное пользование, закрепленное в договоре об аренде, было нарушено".

В заявлении Sheraton Management Ltd говорится: "Мы управляем целым рядом домов, где проживают семьи, некоторые с маленькими детьми. Наша политика заключается в том, чтобы по возможности избегать процедуры выселения".

Супруги Вурты ожидают решения этой ситуации.