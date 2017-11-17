Серена Уильямс и Алексис Оганян поженились в Новом Орлеане

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В сентябре у пары родился первый ребенок

Свадьба американской теннисистки Серены Уильямс и одного из основателей соцсети Reddit Алексиса Оганяна стала одним из событий года в шоу-бизнесе.

У 36-летней Уильямс и 34-летнего Оганяна 1 сентября 2017 года родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.

Звезды шоу-бизнеса, в числе которых были Бейонсе, Ким Карашьян и Эва Лонгория, прибыли на свадьбу, состоявшуюся в четверг в Новом Орлеане.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бракосочетание состоялось в Центре современного искусства в Новом Орлеане

Всего, как сообщают осведомленные СМИ, в списке приглашенных было более 200 человек. Торжество проходило в Центре современного искусства, и весь прилегающий к зданию район был перекрыт.

По данным британского таблоида Daily Mail, среди гостей были также теннисистка Каролина Возняцки, певица и актриса Келли Роуланд и бессменная глава американского журнала Vogue Анна Винтур.

Газета также сообщает, что на свадьбу было потрачено около 1 млн долларов, а гостей попросили не приносить свои мобильные телефоны из-за эксклюзивного контракта пары с Vogue.

По данным СМИ, Серена сменила два платья во время бракосочетания, проходившего под основную музыкальную тему из диснеевского фильма "Красавица и чудовище".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В сентябре Серена родила первого ребенка - дочь, которую назвали Алексис Олимпия

Тренер Уильямс Патрик Муратоглу пожелал Серене в "Инстаграме" "счастливого бракосочетания".

Пара начала встречаться в 2015 году, познакомившись, как сообщали СМИ, "случайно в Риме".

Они объявили о своей помолвке в декабре 2016 года, распространив на платформе Reddit небольшое стихотворение, озаглавленное: "Я говорю: "Да".

Известно, что Оганян - единственный ребенок в семье, и вырос в Нью-Йорке. Семья его отца Криса - беженцы из Армении, мать Анке родилась в Германии.

В апреле этого года Оганян написал в "Твиттере", что некоторые поклонники пары в Армении, узнав о помолвке, стали горячо обсуждать, "когда же они смогут заявить, что Серена - тоже армянка".