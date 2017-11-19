Королевский двор представил новый портрет Елизаветы II и принца Филиппа по случаю 70-летия свадьбы

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В Британии выпущен новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа к 70-й годовщине их бракосочетания.

На новом фотопортрете, снятом фотографом Маттом Холиоком, за спиной у венценосных супругов висят два портрета 1781 года кисти Гейнсборо - Георга III и королевы Шарлотты.

Королева одета в платье кремового цвета дизайнера Анджелы Келли, которая является ее личным помощником и модельером с 2002 года.

К платью приколота золотая брошь в виде скарабея с рубинами и бриллантами, созданная ювелиром Эндрю Гримой и преподнесенная королеве в качестве подарка в 1966 году.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Юбилейные марки, выпущенные Королевской почтой

Платиновая свадьба королевской четы будет отмечаться в понедельник, 20 ноября, в Виндзорском замке, где будет устроен приватный ужин для родственников и близких друзей.

Зазвонят в честь этой даты и колокола Вестминстерского аббатства, где состоялось бракосочетание в 1947 году.

Королевская почта выпустила по этому случаю шесть юбилейных марок с портретами молодоженов и фото свадебной процесии.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принцесса Елизавета с принцем Филиппом и членами королевской семьи на балконе Букингемского дворца в день своей свадьбы

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Королева Елизавета II и Герцог Эдинбургский - первая королевская чета, отмечающая 70-ую годовщину свадьбы.

Когда они связали себя узами брака, принцессе Елизавете был 21 год, а ее жениху, лейтенанту Филиппу Маунтбаттену, 26 лет.