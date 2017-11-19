Королевский двор представил новый портрет Елизаветы II и принца Филиппа по случаю 70-летия свадьбы
В Британии выпущен новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа к 70-й годовщине их бракосочетания.
На новом фотопортрете, снятом фотографом Маттом Холиоком, за спиной у венценосных супругов висят два портрета 1781 года кисти Гейнсборо - Георга III и королевы Шарлотты.
Королева одета в платье кремового цвета дизайнера Анджелы Келли, которая является ее личным помощником и модельером с 2002 года.
К платью приколота золотая брошь в виде скарабея с рубинами и бриллантами, созданная ювелиром Эндрю Гримой и преподнесенная королеве в качестве подарка в 1966 году.
Платиновая свадьба королевской четы будет отмечаться в понедельник, 20 ноября, в Виндзорском замке, где будет устроен приватный ужин для родственников и близких друзей.
Зазвонят в честь этой даты и колокола Вестминстерского аббатства, где состоялось бракосочетание в 1947 году.
Королевская почта выпустила по этому случаю шесть юбилейных марок с портретами молодоженов и фото свадебной процесии.
Королева Елизавета II и Герцог Эдинбургский - первая королевская чета, отмечающая 70-ую годовщину свадьбы.
Когда они связали себя узами брака, принцессе Елизавете был 21 год, а ее жениху, лейтенанту Филиппу Маунтбаттену, 26 лет.