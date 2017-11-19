Роберта Мугабе сместили с поста лидера правящей партии Зимбабве

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Члены партии ЗАНУ-ПФ подавляющим большинством голосов приняли решение о смещении Роберта Мугабе с поста лидера

Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ сместила Роберта Мугабе с поста партийного лидера.

Своим новым главой члены партии избрали 75-летнего экс-вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, которого Мугабе уволил две недели назад.

Многие в Зимбабве воспринимали Мнангагву как наиболее возможного преемника 93-летнего Мугабе, и его увольнение спровоцировало волну возмущения в правящих кругах страны.

Наследие Мугабе для Зимбабве: независимость и разруха

Отставка Мнангагвы косвенно подтвердила опасения, что Мугабе намерен передать власть своей жене Грейс, которая на 40 лет моложе его. Сообщается, что в воскресенье Грейс Мугабе была исключена из рядов правящей партии.

Глава очень влиятельной в стране Ассоциации ветеранов войны за независимость Крис Мутсвангва сообщил агентству Рейтер, что ЗАНУ-ПФ также начала процесс смещения Роберта Мугабе с поста главы государства.

Реакция в столице

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жители столицы празднуют известия о смещении Мугабе под присмотром военных

Как сообщает из Хараре корреспондент Би-би-си Андрю Хардинг, люди на улице пустились в пляс после того, как было объявлено о решении лишить Мугабе президентских пономчий.

На прошлой неделе военные взяли под стражу президента Мугабе, его семью и некоторых министров его кабинета. Президенту было предложено добровольно уйти в отставку

В субботу десятки тысяч зимбабвийцев приняли участие в уличных акциях против правления Роберта Мугабе.

На воскресенье запланирована встреча заключенного под домашний арест президента с представителями армейского командования.

Наблюдатели отмечают, что у Мугабе по-прежнему много сторонников и ореол героя освободительного движения, поэтому армия и политические противники хотят дать ему возможность уйти достойно, особенно с учетом преклонного возраста отца нации, в традициях которой - чтить стариков.