Город в Австралии ошибся с годом празднования своего юбилея

Правообладатель иллюстрации Murweh Shire Council Image caption Власти Шарлевиля теперь планируют альтернативные праздничные мероприятия

Грандиозные планы по празднованию 150-летнего юбилея австралийского города Шарлевиля натолкнулись на непреодолимые трудности, после того как местные власти обнаружили, что опоздали с торжествами на три года.

Жители Шарлевиля, штат Квинсленд, начали планировать праздничные мероприятия на следующий год, чтобы отметить юбилей официального получения городского статуса, что, как они считали, произошло в 1868 году.

Однако проверка записей в государственных архивах показала, что на самом деле этот исторический момент произошел в 1865 году.

Мэр города Энни Листон выразила глубокое разочарование по этому поводу.

"К тому моменту, как выяснилось, что дата уже прошла, мы успели вложить уже столько денег. Это был огромный шок для всех нас, скажу я вам, - отметила она в интервью Би-би-си. - Мы готовились к большому веселому празднику на следующий год, а оказалось, что даже дата неправильная".

Мэр уточнила, что ранее местные историки называли разные даты, а некоторые официальные записи были потеряны в результате наводнения.

"Есть, конечно, и другие вещи, которые для нас здесь очень важны - нам бы нужен дождь [чтобы не было засухи], да и экономическую ситуацию надо улучшать и тому подобное. Но, конечно, такие дни рождения праздновать важно", - сказала жительница Шарлевиля Лори Паркер в интервью австралийской телекомпании Эй-би-си.

Теперь город, в котором живет около 3300 человек, рассматривает альтернативные планы торжеств.

"Мы все еще планируем устроить какие-то празднования в следующем году. Организаторы сейчас пытаются придумать новую форму мероприятий", - сказала мэр Шарлевиля Энни Листон.