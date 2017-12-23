Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это фото принцессы Майкл Кентской было сделано после рождественского приема в Букингемском дворце, когда гости разъезжались по домам

Мария Кристина фон Рейбниц, принцесса Майкл Кентская, извинилась за то, что на рождественский банкет в Букингемском дворце надела брошь в форме бюста чернокожего человека.

Критики назвали ювелирное украшение принцессы расистским, а ее поступок, по меньшей мере, необдуманным, так как на приеме также присутствовала невеста принца Гарри Меган Маркл, у которой смешанные корни.

"Ее Высочество приносит свои извинения и очень сожалеет, что могла невольно кого-то обидеть", - сообщил пресс-секретарь четы принца и принцессы Кентских.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Украшения "блэкмур" или "изображения мавританских голов" приобрели популярность в XVII-XVIII веках. Коллекционеры весьма высоко отзываются о художественной и ювелирной ценности этих изделий

Брошь принцессы Кентской относится к особой категории ювелирных украшений с изображениями так называемых мавританских голов. Среди коллекционеров эта категория так и называется "блэкмур", что в переводе означает "темнокожий".

Подобные изделия стали популярны в XVII-XVIII веках. Направление "блэкмур" существует не только в ювелирном деле, но и в скульптуре.

"Эта брошь была получена в подарок и раньше надевалась уже много раз", - уточнил пресс-секретарь принцессы.

Однако на сей раз ювелирные предпочтения королевской особы вызвали бурную реакцию у пользователей соцсетей. Многие посчитали ношение такой броши неприемлемым.

Королевский двор дал понять, что принцесса Кентская больше никогда не наденет свое украшение.

Кто такая принцесса Кентская?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По материнской линии принцесса является потомком короля Франции Генриха II и Екатерины Медичи

Баронесса Мария Кристина фон Рейбниц появилась на свет в 1945 году, незадолго до окончания Второй мировой войны в чешской Судетской области, населенной преимущественно немцами.

В годы войны ее отец служил в рядах СС в звании майора.

Ее первым супругом был английский банкир Томас Троубридж.

В 1978 году фон Рейбниц вышла замуж за двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принца Майкла Кентского.

Так как она не родилась принцессой, то после замужества приняла женский вариант титула мужа - Ее Королевское Высочество принцесса Майкл Кентская.

У пары двое детей - лорд Фредерик Виндзор и леди Габриела Виндзор.

В свое время принцесса Майкл Кентская работала дизайнером интерьеров, но позднее посвятила себя писательской деятельности. Из-под ее пера вышло уже несколько книг, посвященных королевским домам Европы.