Американка получила счет за электричество на 284 млрд долларов

Жительница американского штата Пенсильвания Мэри Хоромански не на шутку удивилась, получив годовой счет за электроэнергию на сумму более 284 млрд долларов.

Мэри Хоромански рассказала, что по этому счету к ноябрю 2018 года она должна была заплатить 284 460 000 000 долларов, а первый платеж в декабре составлял 28 176 долларов.

"У меня глаза на лоб полезли, - сказала Мэри журналистам газеты Erie Times-News. - Мы нарядили рождественскую елку электрическими гирляндами, и я подумала - может, мы их как-то неправильно подключили?"

Поставщик электроэнергии сообщил, что на самом деле сумма счета должна была составить 284 доллара и 46 центов, то есть ровно в миллиард раз меньше.

Представитель компании Марк Дербин признался, что понятия не имеет, как могла произойти такая ошибка.

"Не помню, чтобы мне когда-нибудь еще встречался счет на миллиарды долларов, - сказал он, комментируя ситуация для Erie Times-News. - Но мы благодарны нашему клиенту за то, что она нашла время связаться с нами по поводу этой ошибки".