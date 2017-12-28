Журнал Vanity Fair извинился за совет Клинтон заняться вязанием

Правообладатель иллюстрации Reuters

Американскому журналу Vanity Fair пришлось извиняться за шутливое видео, в котором авторы предлагали экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон заниматься в будущем году вязанием, а не политикой.

Многим пользователям подобный совет показался сексистским.

Журналисты и редакторы Vanity Fair предложили Клинтон всего шесть советов, чем бы политик могла заняться в 2018 году.

Среди советов журналистов -

сесть за написание второй части книги "Что произошло" и назвать ее "Что, черт возьми, произошло"

начать преподавать практику дыхания ноздрями

чаще гулять и фотографироваться в лесу

Но больше всего многих интернет-пользователей возмутил совет в следующем году заняться волонтерской работой, вязанием, актерской импровизацией, всем тем, что может отвлечь Хиллари от политики.

Правообладатель иллюстрации Hive Image caption Шесть новогодних советов для Хиллари Клинтон придумали журналисты Vanity Fair, за что потом извинились

В ответ на поднявшуюся волну критики авторы Vanity Fair признали ошибку, сказав: "Мы попытались пошутить, но вышло неуклюже".

В свою очередь президент США Дональд Трамп в "Твиттере" не преминул раскритиковать журнал за то, что те принесли извинения Клинтон: "Vanity Fair, которые и так вот-вот загнутся, из кожи вон лезут, чтобы извиниться перед лживой Х за малейшее оскорбление".