Журнал Vanity Fair извинился за совет Клинтон заняться вязанием
Американскому журналу Vanity Fair пришлось извиняться за шутливое видео, в котором авторы предлагали экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон заниматься в будущем году вязанием, а не политикой.
Многим пользователям подобный совет показался сексистским.
Журналисты и редакторы Vanity Fair предложили Клинтон всего шесть советов, чем бы политик могла заняться в 2018 году.
Среди советов журналистов -
- сесть за написание второй части книги "Что произошло" и назвать ее "Что, черт возьми, произошло"
- начать преподавать практику дыхания ноздрями
- чаще гулять и фотографироваться в лесу
Но больше всего многих интернет-пользователей возмутил совет в следующем году заняться волонтерской работой, вязанием, актерской импровизацией, всем тем, что может отвлечь Хиллари от политики.
В ответ на поднявшуюся волну критики авторы Vanity Fair признали ошибку, сказав: "Мы попытались пошутить, но вышло неуклюже".
В свою очередь президент США Дональд Трамп в "Твиттере" не преминул раскритиковать журнал за то, что те принесли извинения Клинтон: "Vanity Fair, которые и так вот-вот загнутся, из кожи вон лезут, чтобы извиниться перед лживой Х за малейшее оскорбление".