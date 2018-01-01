Правообладатель иллюстрации David Saunders Image caption Насыпной остров появился во время отлива

Группа новозеландцев специально соорудила насыпной остров в прибрежных водах, чтобы отпраздновать Новый год на свежем воздухе и обойти при этом действующий в стране запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах.

Как сообщили местные СМИ, рукотворный холм возник в минувшее воскресенье днем во время отлива в устье реки Тайруа у берегов полуострова Коромандел.

На нем находчивые люди разместили стол для пикника и ящик со льдом для охлаждения напитков. Во время прилива холм оказался окружен водой, и собравшиеся начали шутить, что теперь они находятся в "международных водах" - и, таким образом, освобождены от соблюдения официального запрета на распитие спиртного.

Как сообщает новозеландский новостной сайт stuff.co.nz, группа отдыхающих провела на островке всю новогоднюю ночь, откуда полюбовалась и фейерверком, оставив после себя остров в понедельник утром в целости и сохранности.

Власти близлежащего города Коромандел ввели запрет на распитие спиртного в общественных местах в новогодние праздники, и за его нарушение полагается штраф в размере 250 новозеландских долларов (180 долларов США) или арест.

Однако на эту неожиданную инициативу власти отреагировали с юмором.

"Оригинальная мысль - если бы я был в курсе, то, может, и сам бы к ним присоединился", - заявил начальник местной полиции инспектор Джон Келли, когда узнал о насыпном острове.

Правообладатель иллюстрации David Saunders Image caption Празднование Нового года продолжалось до утра

Фотографии острова разместил в "Фейсбуке" на местной страничке Tairua Chat Дэвид Сондерс, которому, как выразился он сам, "было приятно увидеть, что новозеландцы умеют повеселиться".

Однако некоторые местные активисты указывают, что запрет, введенный властями, попросту не работает и лишь привел к нескольким арестам.