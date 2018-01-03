Аргентина борется с прогульщиками в парламенте

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Чтобы попасть в здание парламента, аргентинским служащим необходимо пройти биометрический контроль

Два месяца назад аргентинский конгресс ввел новую систему контроля над посещаемостью депутатов и сотрудников аппарата, в результате уже выявлено 190 человек, долгое время не появлявшихся на работе без каких-либо уважительных причин, сообщает газета La Nacion,

В ближайшее время 160 "прогульщиков" будут сняты со своих постов - после улаживания всех необходимых формальностей.

Оставшиеся 30 человек решили уволиться сами, после того как им предъявили неоспоримые доказательства пропуска ими рабочих дней.

Госслужащих, которые не выполняют своих обязанностей и появляются на работе лишь раз в месяц, чтобы получить зарплату, в Аргентине называют "ньокки" (noqui) - так же, как традиционные клецки, которые в стране принято готовить 29 числа каждого месяца.

После введения новой системы учета, как сообщает газета, коридоры парламента наполнились служащими, в ближайших кафе не бывает свободных мест, а на заседаниях стали регулярно появляться люди, видеть которых раньше доводилось не часто.

Для учета сотрудников и депутатов теперь используется новая биометрическая система. На входе в здание нужно отметить свое прибытие с помощью датчика, который сканирует отпечаток пальца. Это является необходимым условием для получения зарплаты, сообщает аргентинское издание .

Из 160 работников, которым грозит увольнение, 83 не появились на работе по меньшей мере 10 дней подряд без уважительной причины. Всего в учреждении работает 16500 человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Уволенные в 2016 году служащие устроили уличные протесты

После вступления в должность в декабре 2015 года президент Аргентины Маурисио Макри объявил "ньокки" войну. Власти страны уверяют, что с того времени тысячи "работников-фантомов", получавшие деньги из госбюджета ни за что, были уволены.

Марки не раз негативно высказывался в адрес своей предшественницы на посту президента Кристины Фернандес де Киршнер, находившейся у власти с 2007 по 2015 год, обвиняя ее в том, что во время ее правления значительно увеличилось число людей на госзарплате - в основном за счет ее политических сторонников.

Профсоюзы поставили под сомнение заявления Макри о широко распространенной практике прогулов и обвинили президента в том, что тот лишь использовал это как повод для массовых увольнений сотрудников госучреждений.

Увольнение 20 тысяч бюджетников в 2016 году привело к уличным протестам в Буэнос-Айресе. Участники протеста собрались на площади у президентского дворца, где они готовили ньокки и угощали прохожих.

Однако нынешние увольнения в парламенте были одобрены всеми законодательными органами, а также профсоюзами, утверждается на сайте радиостанции La100.

В России в 2016 году также был принят закон, позволяющий досрочно лишать полномочий депутатов-прогульщиков. Однако начать процесс лишения мандата могут только коллеги по фракции или комитету Госдумы и только в том случае, если депутат не появлялся на работе в течение более 30 календарных дней.