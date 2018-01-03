В Британии появятся марки с персонажами "Игры престолов"

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Королевская почтовая служба Великобритании объявила о выпуске коллекции марок с персонажами популярного сериала "Игра престолов".

Всего будет выпущено 15 различных марок первого класса. Таким образом Королевская почта хочет отметить участие британских актеров в сериале, снятом по книгам Джорджа Мартина.

Значительная часть съемочного процесса американского сериала проходит в Северной Ирландии, а большинство задействованных актеров - британцы и ирландцы.

На марках, которые появятся в продаже в конце января, будут изображены такие персонажи, как Дейенерис Таргариен, Джон Сноу и Арья Старк (их в сериале играют британские актеры Эмилия Кларк, Кит Харрингтон и Мэйси Уильямс), а также еще семь героев телесаги.

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Правообладатель иллюстрации PA

Также любители "Игры престолов" увидят на марках своих любимцев в исполнении британских актеров Лины Хиди (Серсея Ланнистер), Софи Тернер (Санса Старк), Чарльза Дэнса (Тайвин Ланнистер), Шона Бина (Эддард Старк) и Дайаны Ригг (Оленна Тирелл).

Также в коллекцию вошли два персонажа, которых сыграли актеры небританского происхождения. Это Тирион Ланнистер (американский актер Питер Динклэйдж) и Джейми Ланнистер (датский актер Николай Костер-Вальдау).

В дополнение к персонажам будет выпущен набор из пяти марок с Королем ночи и белыми ходоками, а также великанами, лютоволками, драконами и Железным троном.

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Правообладатель иллюстрации PA

Правообладатель иллюстрации PA

Коллекция марок появится в продаже до выхода заключительного восьмого сезона, который, как ожидается, любители сериала увидят не раньше 2019 года.

Купить марки можно будет в почтовых отделениях Британии с 23 января.

В 2015 году Королевская почтовая служба отметила 50-летие выпуска специальных серий марок, запустив сайт, на котором можно посмотреть все 2663 дизайна. Многие из них были посвящены искусству, культуре и индустрии развлечений, например, фильмам о Гарри Поттере и "Звездным войнам".