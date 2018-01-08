Горящий танкер вблизи Шанхая угрожает взорваться

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На борту Sanchi находился экипаж из 32 человек. Пока найдено только одно тело

Специалисты предупреждают, что экологическая катастрофа в Восточно-Китайском море может стать неминуемой: там продолжается разлив газоконденсата после столкновения панамского танкера с гонконгским сухогрузом.

Катастрофа произошла в минувшую субботу в 260 километрах от Шанхая. Танкер Sanchi, перевозивший нефть из Ирана в Южную Корею, загорелся.

32 члена экипажа - 30 иранцев и два гражданина Бангладеш - считаются пропавшими без вести. По последним данным, тело одного из них удалось найти. Работа спасателей осложняется невозможностью подобраться близко к месту катастрофы из-за токсичных облаков из продуктов горения.

Власти Китая заявляют, что танкер Sanchi может в любой момент взорваться и затонуть.

Из 21 члена экипажа сухогруза CF Crystal никто не пострадал. Он вез зерно из Соединенных Штатов Америки.

Причины столкновения пока не установлены.

Почему топливо на танкере Sanchi особенно опасно?

Танкер Sanchi перевозил на борту 136 тонн газового конденсата, который является сверхлегкой разновидностью нефти-сырца.

Это примерно один миллион баррелей горючего стоимостью приблизительно 60 млн долларов.

Кроме того, на борту Sanchi находится резервуар с тяжелым и токсичным топливом для его собственных двигателей.

Конденсат по своим свойствам сильно отличается от черной нефти, пятна которой хорошо видны во время различных техногенных катастроф.

В месторождениях нефти под высоким давлением он существует в газообразном состоянии. После добычи превращается в жидкость.

Конденсат высоко токсичен, у него низкая плотность и более высокая воспламеняемость по сравнению с другими типами нефти.

Он не требует столь высокой степени переработки, как более тяжелые сорта нефти, и широко используется как сырье для авиатоплива, бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Насколько конденсат вреден для окружающей среды?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Китайское пожарное судно пытается справиться с огнем на танкере Sanchi

Конденсат, безусловно, токсичен. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Его сложнее выявить, а также локализовать и устранить последствия разлива.

Его невозможно собрать с поверхности моря, как это делается при разливах тяжелых сортов нефти.

"Обычный сырец распадается под действием естественных микробиологических процессов, а конденсат, наоборот, убивает микробов, которые способствуют распаду", - объясняет Саймон Боксалл из Национального центра океанографии при Университете Саутгемптона.

По словам Боксалла, надо всеми силами попытаться потушить пожар и предотвратить затопление судна.

"Если оно затонет со всем содержимым, мы получим мину замедленного действия, заложенную на дне моря. Конденсат будет понемногу просачиваться наружу. Рыбный промысел в радиусе сотен километров придется прекратить на очень долгое время", - говорит ученый.

Как проходит спасательная операция?

Sanchi продолжает гореть спустя двое суток после столкновения. По словам представителя МИД Китая Лу Кана, погодные условия очень затрудняют работу спасателей.

Надежды, что кто-нибудь из членов экипажа танкера спасся, нет. Экипаж сухогруза в составе 21 человека, все они граждане Китая, благополучно эвакуирован на берег.

Китай послал к месту катастрофы несколько спасательных судов, а Южная Корея предоставила судно береговой охраны и вертолет.

В спасательной операции также участвует военный самолет США.

Сравнима ли катастрофа в Восточно-Китайском море с другими случаями разлива нефти?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Уборка после катастрофы нефтеналивного танкера. Torrey Canyon - 1967 год

Данный случай пока сложно сравнивать с другими, так как неясно, сколько токсичных веществ в итоге попадет в окружающую среду.

Масштаб экологического ущерба от разлива нефти зависит от того, где произошел разлив.

Например, рекордный разлив нефти в результате инцидента с Atlantic Empress практически не достиг побережья.

Один из самых серьезных подобных инцидентов произошел в январе 1991 года, когда во время первой войны в Персидском заливе Ирак сбросил в море более полутора миллона тонн нефти. Нефтяная пленка покрыла 10300 квадратных километров морской поверхности.

Если брать разливы с судов, то наиболее крупные инциденты были следующие: