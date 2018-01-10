Иностранцам запретили усыновлять детей из Эфиопии

Правообладатель иллюстрации GETTY Image caption Анжелина Джоли удочерила в 2005 году эфиопскую девочку

Эфиопия запретила иностранцам усыновлять эфиопских детей из опасений, что за границей они могут пострадать от плохого отношения со стороны новых родителей.

В США больше всего усыновленных за границей детей приходилось именно на эту страну - 20% от общего числа усыновлений.

Детей из Эфиопии усыновляли знаменитости, в частности, Брэд Питт и Анжелина Джоли.

В 2013 году суд в США признал Ларри и Карри Уиильямсов виновными в непредумышленном убийстве 13-летней дочери и нанесении тяжких телесных повреждений ее младшему брату - обоих детей семья усыновила в Эфиопии.

Усыновление из Эфиопии в цифрах:

Каждый пятый ребенок, усыновленный в США из-за границы, рожден в Эфиопии

15217 детей из Эфиопии было усыновлено в США за период с 1999 по 2016 год

Ежегодно несколько сотен эфиопских детей усыновляют семьи из Испании, Франции и Италии

Источник: Госдепартамент США

Как передает корреспондент Би-би-си в Аддис-Абебе Эммануэль Игунза, этот процесс вызвал дискуссию в обществе об обоснованности и правомочности усыновлений эфиопских детей иностранцами.

Теперь эфиопские законодатели постановили, что забота о сиротах и лишившихся родительской опеки детях должна быть возложена на соответствующие местные организации, хотя ряд парламентариев высказал сомнение в том, что у страны имеются необходимые ресурсы.

Российский опыт

В России 1 января 2013 года вступил в силу похожий закон, запрещающий гражданам США усыновлять российских сирот, известный как "закон Димы Яковлева".

Вызвавший большой резонанс в российском обществе закон получил название по имени российского ребенка, который погиб спустя три месяца после того, как попал в новую американскую семью. Он был принят в декабре 2012 года в ответ на американский "акт Магнитского", предусматривающий санкции против российских чиновников.

В январе 2017 года Европейский суд по правам человека признал дискриминационным запрет гражданам США усыновлять детей из России, удовлетворив таким образом иски 45 граждан США и 27 сирот из России, поданные против "закона Димы Яковлева".

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили статью 14 Европейской конвенции о запрете дискриминации и статью 8 об уважении семейной жизни.

В последнее время в российском обществе стал подниматься вопрос, не настало ли время отменить "закон Димы Яковлева", однако никаких конкретных шагов в этом направлении не предпринималось.

Два года назад Дания также ввела закон, запрещающий усыновление датскими родителями детей из Эфиопии из опасений, что в некоторых случаях за видимым усыновлением может скрываться работорговля.