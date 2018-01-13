Британцы прятали от нацистов камни из королевской короны в коробке печенья

Правообладатель иллюстрации ATLANTIC PRODUCTIONS Image caption Среди драгоценных камней, спрятанных в металлической коробке из-под печенья, был и Рубин Чёрного Принца, который украшает крест короны Британской империи.

Драгоценные камни, которые украшают британские монаршие короны, во время Второй мировой войны были спрятаны в коробке из-под печенья в Виндзорском замке. Это обстоятельство выяснилось во время съемки документального фильма Би-би-си.

Коробка с печеньем и драгоценными камнями была спрятана прямо под потайным выходом из замка - по приказу короля Георга VI, который распорядился не допустить того, чтобы королевские драгоценности попали в руки нацистов.

О подробностях этого секретного решения, о котором не знала даже королева Елизавета II, стало известно из писем королевского библиотекаря сэра Оуэна Морсхеда королеве Марии, матери Георга VI.

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Королева Елизавета II узнала об этой истории только во время съемок документального фильма Би-би-си "Коронация" - от аккредитованного при дворе корреспондента Алистера Брюса.

Программе BBC One о том, где были спрятаны драгоценности, рассказал помощник смотрителя королевских архивов Оливер Уркхарт Ирвин.

Правообладатель иллюстрации ATLANTIC PRODUCTIONS Image caption О том, где прятали драгоценности, не знала даже королева Елизавета II

Среди драгоценных камней, спрятанных в металлической коробке из-под печенья, был и Рубин Чёрного Принца, который украшает корону Британской империи. Коробка была помещена под тайным защищенным ходом в крепостной стене.

В письмах сэра Оуэна Морсхеда говорится, что для того, чтобы обеспечить сохранность драгоценностей в Виндзорском замке были сделаны два потайных отсека со стальными дверями.

Сейчас до сих пор существует тайный люк, через который можно было попасть в секретные помещения Виндзорского замка, бывшего домом для королевы во время Второй мировой войны.

В документальном фильме королева Елизавета II говорит о забавных "испытаниях и превратностях", которые выпадают на долю главы государства.

В том числе о неочевидных опасностях ношения тяжелой короны и о мантиях, которые цепляются за ковер.