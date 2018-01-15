Овцы в английской глубинке пали жертвой беглого леопарда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Могли ли овцы в цивилизованной, северной стране Англии подумать, что на них будет охотиться леопард!

Леопард, сбежавший из частного зверинца в английском графстве Корнуолл, несколько дней успешно охотился на овец, пока хозяин отары не поймал его в ловушку.

Как сообщает корнуольская газета Herald со ссылкой на полицию и местных жителей, дымчатый леопард, обитатель джунглей Юго-Восточной Азии, бежал из частного владения в местечке Грейт-Треверран, спрятался в сарае близ фермы в Миллтауне, всего в полутора километрах, и оттуда в течение нескольких дней совершал вылазки, задрав несколько овец.

Хозяин овец, обнаружив потери, расставил ловушки на лис и поймал леопарда.

Все это происходило между Рождеством и Новым годом, но в прессу информация о происшествии попала только в конце прошедшей недели.

По данным полиции, леопард принадлежит некоему Тодду Далтону. В его усадьбе в Корнуолле содержатся и другие экзотические звери. По информации газеты Telegraph, 12 лет назад бизнесмен Далтон выиграл суд и добился разрешения держать хищных животных и во дворе своего дома в Лондоне.

Жители Грейт-Треверран и Миллтауна потребовали от местных властей лишить Далтона лицензии на содержание диких животных, однако совет графства и местная полиция уверяют, что Далтон соблюдает все необходимые требования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Высота взрослого дымчатого леопарда в холке - чуть больше полуметра, вес - от 12 до 23 кг (на фото - хищник в национальном парке в Китае)

Побег леопарда, по данным полиции, случился из-за того, что основание вольера размыло наводнение, а наводнение случилось из-за затяжных дождей.

Сам Тодд Далтон отказался говорить с прессой.

В Британии - особенно в теплой южной части Англии - на воле живет множество экзотических зверей, птиц, земноводных, пресмыкающихся и насекомых. Какие-то из них, как корнуольский леопард, бежали из неволи (только успешно), какие-то были выпущены ленивыми и безответственными хозяевами, а какие-то прибыли в разное время "зайцами" на кораблях.

Сообщения о будто бы виденных в дикой природе больших кошачьих появляются в Англии регулярно. В 2010 году организация Eden Wildlife Report предположила, что в британских лесах могут гулять до полусотни тигров, леопардов или их родственников. Однако осязаемых и достоверных подтверждений этой оценки нет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Этой зимой в Лондоне даже выпадал снег, но попугайчики все равно чувствуют себя нормально

Зато гораздо более похожи на правду оценки численности других заморских видов, обосновавшихся в Англии.

Так, специалисты считают, что в Лондоне и Юго-Восточной Англии живут от 30 до 50 тысяч длиннохвостых попугайчиков. Эти галдящие стаи в парках и дворах Лондона может наблюдать каждый.

Менее заметны примерно 13 тысяч желтохвостых скорпионов, перебравшихся с морскими грузами из Южной Европы. Укус их болезнен, но не смертелен.

Кенгуру у Карла Маркса

В разных местах Британии, в том числе на Хайгейтском кладбище в Лондоне, где похоронен Карл Маркс, обосновались и хорошо себя чувствуют колонии маленьких кенгуру-валлаби.

В некоторых каналах Англии туристы и местные жители давно любуются на морских черепах. Ученые предполагают, что это наследие моды на черепашек-ниндзя. Родители накупили детям черепашек, но потом мода прошла, а дети и черепашки выросли. Теперь экологи беспокоятся, что эти заморские создания, способные ловить рыбу и утят, могут нарушить экологический баланс.

Прекрасно чувствуют себя в Англии около тысячи сибирских бурундуков, хотя в Англии нет сибирской зимы. Это потомки нескольких домашних животных, выпущенных на волю около 40 лет назад.

Кроме того, в лесах и полях Англии, по данным ученых, живут еноты, енотовидные собаки, американские носухи и десятки других видов живности, случайно или намеренно завезенных из дальних стран.